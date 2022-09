wanda-nara-lascia-mauro-icardi-per-il-famosissimo-cantante.-l’ha-tradito-proprio-con-lui,-l’annuncio-sui-social

E’ finalmente stata ufficializzata la notizia del divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Questo sembra proprio l’anno dei matrimoni terminati. Prima quello di Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi, poi quello di Shakira e Piquè, infine quello di Francesco Totti e Ilary Blasi. Adesso è il turno di un nuovo calciatore a porre fine alle sue nozze. In Argentina i pettegolezzi si rincorrevano ormai da tempo. Ma soltanto adesso è arrivata la comunicazione ufficiale da parte di lei, che ha deciso di avvisare i suoi follower tramite una storia su Instagram, diventato ormai la principale fonte di gossip.

I paparazzi hanno perso il loro ruolo nel mondo dello spettacolo. Adesso sono i personaggi famosi stessi a condividere i momenti della loro vita privata insieme ai seguaci. Probabilmente, questa è stata anche una salvezza per molti Vip, che non sopportavano l’idea di avere i fotografi sempre alle calcagna. Non solo momenti quotidiani, anche i principali scoop vengono annunciati da loro stessi, proprio come nel caso di Wanda Nara e Mauro Icardi. Il loro divorzio non è stato esente però dai pettegolezzi, che in Argentina stanno circolando da un anno e che sono arrivati sino a noi.

L’annuncio ufficiale è stato dato infine su Instagram. Wanda Nara ha deciso di utilizzare uno scatto con sfondo nero per parlare del suo attuale stato d’animo: “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo sappiate da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli”. Una richiesta che non verrà sicuramente rispettata, dal momento che è già da tempo che il gossip si concentra su di loro.

Tutto è cominciato quando un anno fa Wanda Nara ha scoperto il tradimento di Mauro Icardi con l’attrice Eugenia La China Suarez. La donna ha deciso di condividere la sua scoperta con i suoi milioni e milioni di follower, facendo presagire un divorzio immediato. Nonostante questo, la donna ha successivamente deciso di perdonarlo e di tenere unita la famiglia. Ma la crisi non si è mai risolta definitivamente e i pettegolezzi si sono rincorsi per l’anno intero. Soprattutto sono stati fomentati dalla diffusione di alcuni messaggi audio che Wanda Nara aveva inviato all’ex colf.

In questi vocali si sentiva la donna rivelare dettagli riguardo l’imminente separazione con il calciatore. Gli audio sono stati diffusi in tutto il mondo e hanno aumentato il gossip riguardo un divorzio imminente. Fino a questa estate e all’annuncio social di Wanda Nara. Secondo gli argentini, si sarebbe decisa a svelare finalmente la verità perché adesso nella sua vita c’è un altro uomo. Il suo nome infatti è stato associato a quello del cantante L-gante. Una indiscrezione che aveva già lasciato senza parole i fans della coppia e che adesso sembra trovare conferma nella sua decisione di annunciare il divorzio.

Wanda Nara lascia Mauro Icardi per il famosissimo cantante. L’ha tradito proprio con lui, l’annuncio sui social scritto su Più Donna da Maria Costanzo.