wanda-nara,-maxi-lopez-non-la-lascia-in-pace!-nuova-pesante-accusa,-c’entrano-i-figli

Lopez torna ad attaccare la ex, il calciatore si è sfogato in una storia su Instagram.

Maxi Lopez, ex calciatore del Torino, Udinese e Crotone, oggi alla Sambenedettese è tornato ad attaccare la ex compagna, la procuratrice sportiva, Wanda Nara.

Secondo quanto dichiarato dal calciatore, la Nara gli impedirebbe di vedere i figli. Infatti i due prima della separazione, decretata dall’attuale compagno della Nara, Mauro Icardi, hanno avuto tre figli, Valentino nato nel 2009, Costantino del 2010 e Benedicto del 2012.

Maxi Lopez nella storia caricate sul suo profilo Instagram, dichiara di non riuscire a vedere i figli da 10 mesi, accusando la Nara di volerli tenere lontani da lui.

Le parole di Maxi Lopez sull’ex Wanda Nara, colpevole secondo il calciatore di non fargli vedere i figli

Propio nel giorno della festa del papà, che per i paesi con tradizioni anglosassoni ricade la terza domenica di Giugno, Maxi Lopez ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina alla ex.

Il calciatore ha infatti affermato:

” Buona festa del papà a tutti i papà del mondo. Anche se non me li fai vedere per dieci mesi e insisti a tagliare i legami, io ci sarò sempre per loro. È qualcosa che non potrai mai capire. Mi mancate, ma questo già lo sapete”.

Come già accaduto in precedenza, a Settembre dell’anno scorso Lopez aveva accusato la Nara, dichiarando che i figli avessero il Covid per colpa sua, sottolineando di averla avvertita di non andare a Ibiza.

La stessa Nara aveva smentito affermando che stavano tutti bene e che i tamponi effettuati su di lei e sui figli davano esito negativo.

Inoltre ad inizio pandemia, la Nara e Icardi erano rientrati in Italia dalla Francia, dove Mauro gioca. Per Lopez la ex aveva portato i figli nel cuore della pandemia. Pronta la risposta di Wanda Nara che ha dichiarato di sentirsi più sicura in Italia che in Argentina.