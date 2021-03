wanda-nara-nella-tuta-aderente-esplode:-un-corpo-mozzafiato-foto

Una Wanda Nara più seducente che mai fa breccia nei cuori di uomini e donne su Instagram. Ed è il più bel panorama che si possa vedere.

Wanda Nara ogni volta non ci lascia scampo. Con la bellissima argentina non c’è niente da fare. Di post in post lei sembra inventare nuovi modi per esibirsi davanti alla fotocamera e per mostrare quanto bella e perfetta sia dal punto di vista estetico. I suoi scatti pubblicati sul proprio profilo personale Instagram si somigliano tutti, eppure sono ogni volta differenti. E riescono puntualmente a cogliere nel segno. Il risultato è che la popolarità di Wanda Nara continua a crescere sempre di più, con l’obiettivo ogni volta centrato.

La moglie di Mauro Icardi si mostra in tante situazioni diverse. Nella piscina al coperto di casa sua a Parigi per un bel bagno caldo capace di far dimenticare l’inverno. Oppure prima o dopo una sessione di allenamento, come in questo caso. Una cosa necessaria affinché Wandita mantenga la propria forma al top e continui ad essere una delle donne più belle che ci siano su Instagram.

Wanda Nara, tanto bella da piacere anche alle donne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Tra l’altro è importante porre alla attenzione di tutti come ci siano anche tante altre donne ad elogiarla ed a riempirla di complimenti. Segno che la 33enne argentina piace e da anche porsi come una sorta di modello da seguire. Nella sua ultima pubblicazione mostrata la possiamo ammirare con una tuta da allenamento aderente. Top che strizza un pò tutto e curve messe in risalto dal pezzo di sotto, per una mistura di colori esplosiva.

Proprio come lei. La quale però non manca tante altre volte di mostrarsi anche nelle vesti di mamma, con tanto di numerose prole al seguito. C’è chi la accusa di essere egocentrica, chi le dà della esibizionista, ma se la vita ti sorride perché non condividere tutta questa gioia con gli altri?

