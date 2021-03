Wanda Nara si inginocchia e lascia il segno…: “amore di mamma” – FOTO

Wanda Nara trova la “quadra” giusta con le foto e non lascia spazio all’immaginazione dopo l’”inchino” stratosferico a protezione dei suoi amori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Il momento social di Wanda Nara, la showgirl argentina, originaria di Buenos Aires è davvero molto “bollente” e in fortissima ascesa dal punto di vista delle visualizzazioni. La vita parigina affascina particolarmente e lei non può rimanervi indifferente, spaziando tra moda, design e atelier per i vestiti.

I follower sono completamente scatenati dalle sue iniziative al cospetto di una mamma che per i 5 figli fa di tutto pur di renderli felice e non fargli vivere la pressione della pandemia. Nelle ultime settimane, infatti la vediamo nelle vesti di casalinga a tutto volume, tra cucina e buona compagnia di amiche per il benessere.

Insomma per la Nara non poteva esserci di meglio che trascorrere giornate intense tra intrattenimento vario e scatti alla moda che conservano sempre un “pizzico” di malizia e fantasia femminile

LEGGI ANCHE —–> Sara Quattrociocche tutta in pelle esagera: buongiorno aggressivo – FOTO

Wanda Nara alle prese con i figli e lo scatto “giusto” da far perdere la testa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

La bellissima e affascinante, Wanda Nara è super attiva sui social network in queste ore, specialmente su Instagram. La showgirl argentina dimostra di avere dalla sua parte tutto l’orgoglio di mettersi in mostra. E regalare al suo numeroso pubblico (ben 7,4 milioni di seguaci) scatti da capogiro che delineano un aspetto fisico che fa perdere la testa tra le nuvole.

Tra un’immagine e l’altra di una bellezza esagerata che vince senza patemi d’animo, la concorrenza spietata delle “colleghe” social, Wanda si immerge nel ruolo di mamma per i suoi figli. In occasione dello shopping giornaliero in quel di Parigi, la bellezza argentina produce tutta una serie di scatti, per cogliere quello “giusto” e far uscire bene le due bambine in foto.

Gli ammiratori del caso non si lasciano scappare il meraviglioso “inginocchiamento” di Wanda che mette in risalto un fondoschiena da far venire i brividi. Mentre lei è indaffarata a sistemare gli ultimi dettagli realtivi ai capelli di una delle protagoniste della foto, al suo fianco.

LEGGI ANCHE —–> Viky Varga, l’eleganza non ha limiti: bellezza soleggiata – FOTO

Insomma l’agente/moglie di Mauro Icardi sembra aver trovato la giusta quadra dell’obiettivo della camera, affinchè tutti i “visitatori” del suo profilo social mettano a fuoco il leitmotiv alla moda, tramandato da genitore a figlia

L’articolo Wanda Nara si inginocchia e lascia il segno…: “amore di mamma” – FOTO proviene da Ultimaparola.com.