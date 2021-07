wanda-nara,-vacanze-da-urlo-a-capri:-quanto-costa-l’hotel-e-dove-alloggia

Wanda Nara sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza con la famiglia nella splendida cornice di Capri. Per l’occasione la moglie di Mauro Icardi ha scelto una struttura alberghiera di lusso, spendendo delle cifre da capogiro. E innescando così l’odio dei leoni della tastiera.

La procuratrice sportiva ed ex opinionista del Grande Fratello Vip è sempre molto attiva sui social. Negli ultimi giorni, infatti, ha condiviso sul suo account ufficiale Instagram alcuni scatti della sua vacanza in Italia. Oltre alle immagini che la ritraggono a passeggio per le vie cittadine, in pizzeria e al ristorante, ci sono anche quelle in barca, mostrando il suo fisico mozzafiato.

Ma a destare l’indignazione di buona parte degli utenti social è però un altro aspetto della vacanza della Nara. Wanda, infatti, ha scelto di alloggiare in questi giorni di vacanze capresi, in una delle strutture alberghiere più belle e prestigiose della famosa località balneare.

I meglio informati riportano che la moglie di Icardi avrebbe speso anche 2mila euro a notte per alloggiare al Quisisana. Una location a due passi dalla celebre piazzetta, frequentata anche da reali, rockstar e poeti. La vista mozzafiato sui Faraglioni unita alla tranquillità e alla pace dei giardini profumati dei giardini di fiori d’arancio fanno poi la differenza.

Alcuni utenti social non hanno preso bene la cosa, tanto da attaccare la Nara per la sua vacanza di lusso. Attacchi e critiche che neanche qualche giorno fa hanno investito anche un’altra coppia celebre dello showbiz, ovvero Chiara Ferragni e Fedez.

I Ferragnez infatti sono stati avvistati anche loro in un resort di lusso della Versilia. Location esclusiva, dove per una junior suite si arriva a pagare anche mille euro a notte. Uno schiaffo alla povertà – secondo alcuni – e alle difficoltà economiche che molte persone stanno attraversando in questo momento.

Insomma, ancora una volta le scelte dei vip dividono l’opinione dei social. C’è chi infatti è a favore delle loro scelte, in virtù del fatto che il lusso si paga e loro certo se lo possono permettere – e chi invece sostiene che sfoggiare tanto lusso è appunto un affronto a chi versa in difficoltà.