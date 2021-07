WEB REPUTATION – per gli inscritti ad OnlyFans diventare famosi diventa sempre più difficile?

Le piattaforme di social media che offrono ai creatori un modo per guadagnare denaro stanno spuntando su Internet; c’è di tutto, dal fondo per i creatori di TikTok al barattolo dei suggerimenti di Twitter . Ma le app progettate specificamente per incanalare denaro nei portafogli dei creatori sono sempre meno numerose. I due più famosi sono Patreon e OnlyFans e le loro offerte sono nettamente diverse: podcast vs porno.

Ma devi pubblicare lavori sessualmente espliciti su OnlyFans? Ti viene richiesto di inviare messaggi avanti e indietro con estranei? Puoi davvero fare soldi sulla piattaforma? Ciò che è OnlyFans, in ogni caso?

Siamo qui per rispondere alle tue domande.

Cos’è OnlyFans?

OnlyFans è stato avviato nel 2016 dall’imprenditore britannico Tim Stokely, ora CEO, secondo il sito . Il suo obiettivo principale è aiutare i creatori di contenuti e gli artisti a “monetizzare i loro contenuti mentre sviluppano relazioni autentiche con la loro base di fan”. Ciò significa sostanzialmente che la piattaforma è stata creata per consentire agli utenti di pubblicare contenuti dietro un paywall, a cui i fan devono abbonarsi per l’accesso. I fan possono anche pagare di più per scambiare messaggi con i creatori e “suggerire” per ottenere contenuti creati su richiesta che siano specificamente adattati ai loro interessi e gusti.

I creatori devono pubblicare un tipo specifico di contenuto?

Chiunque può creare un OnlyFans e può pubblicare tutto ciò che pensa di poter far pagare alle persone, sessualmente esplicito o meno. Ma la piattaforma è famosa per essere il luogo in cui i creatori pubblicano contenuti osceni. Prendi il verso di Beyoncé nel remix di “Savage” di Megan Thee Stallion: “Hips TikTok quando ballo/On that Demon Time, potrebbe iniziare un OnlyFans (OnlyFans).” Il New York Times ha soprannominato la piattaforma il ” paywall del porno “. Bella Thorne ha fondato un OnlyFans ed è stata accusata di truffare le prostitute

Oltre alle prostitute, ci sono anche istruttori di fitness, ballerini e artisti che utilizzano la piattaforma per pubblicare contenuti a pagamento e connettersi con i fan. OnlyFans stesso sembra cercare di allontanarsi dal porno. Secondo Bloomberg , la piattaforma sta lavorando per attirare investitori che possono contribuire a renderla più mainstream e guadagnare di più: pensa a YouTube combinato con Cameo, un luogo in cui celebrità e atleti possono connettersi con i fan. Floyd Mayweather è già sull’app, non per pubblicare nudi, ma per condividere “contenuti mai visti prima mentre si conoscono i migliori fan”. C’è anche Cardi B,per condividere frammenti della sua vita personale. Ciò potrebbe attirare nuovi utenti e inserzionisti che potrebbero essere contrari a mettere il proprio marchio su un sito con una tale reputazione per i contenuti per adulti.

Quanti soldi possono guadagnare i creatori su di esso?

Dipende dal tipo di contenuto che stai producendo, dalla portata che hai e da tutta una serie di altre variabili, ma i creatori possono guadagnare da poche centinaia di dollari al mese a poche migliaia. Secondo OnlyFans , più di 100 creatori hanno guadagnato oltre $ 1 milione da quando hanno monetizzato i loro contenuti sulla piattaforma. Da quando la piattaforma è stata avviata nel 2016, ha pagato oltre $ 3 miliardi ai creatori.

Come ti iscrivi ai creator?

Non devi essere un creatore per utilizzare la piattaforma, infatti è alimentato da utenti che non pubblicano sulla piattaforma. Per iscriverti ai creatori, devi semplicemente creare un account OnlyFans, andare alla Home page e trovare qualcuno che ti interessa seguire. Controlla i loro livelli di abbonamento e decidi quale tipo di pacchetto o offerta sei interessato a pagare. Puoi anche dare una mancia a un creatore dell’importo che desideri o pagare per messaggi e contenuti personalizzati con messaggi pay-per-view che vanno da un paio di dollari a più di $ 100, a seconda del creatore.