Web reputation quali paesi nel 2020 si sono aggiudicati la migliore reputazione Online? analisi Di Cristian Nardi

Se dovessi scegliere tra una vacanza di due settimane in Nuova Zelanda e una in Iran, quale sceglieresti? Se la tua scelta è la prima, ci sono buone probabilità che tu sia influenzato dalla tua percezione della reputazione di ciascun paese. Ma come si fa la reputazione di un paese? Gli eventi che fanno notizia in prima pagina giocano un ruolo importante, così come le condizioni economiche e ambientali e tanto altro. Consciamente o inconsciamente, le persone si affidano a queste reputazioni quando decidono dove avviare un’attività, dove vivere e dove viaggiare in vacanza.

“La reputazione determina se le persone sostengono un paese attraverso i loro comportamenti. Una buona reputazione significa più esportazioni, più investimenti, più persone che vengono in visita”, afferma Nicolas Georges Trad, direttore operativo del Reputation Institute, una società di servizi di misurazione e gestione della reputazione. Dal 2008, il RI pubblica il Country RepTrak, uno studio annuale sulla reputazione dei paesi, basato su un sondaggio tra i cittadini delle nazioni del G8. Alla domanda sul motivo per cui quei paesi particolari sono stati selezionati per il sondaggio, Stephen Hahn-Griffiths, responsabile della reputazione del RI, ha spiegato: “Fornisce un proxy per l’opinione della popolazione mondiale”, aggiungendo che le risposte al sondaggio sono “guidate e ponderato dalle percezioni delle economie più importanti”. La classifica di quest’anno ha rivelato un aumento medio di 0,5 punti nella reputazione delle nazioni Country RepTrak, appena sufficiente a compensare il calo medio di 1 punto registrato lo scorso anno.

“I paesi hanno visto un’erosione della fiducia nel 2018 e un declino generale della reputazione”, afferma Hahn-Griffiths. “Forse i paesi hanno adattato la loro retorica e il modo in cui si definiscono al resto del mondo, forse c’è stato un miglioramento nelle tensioni geopolitiche sottostanti o meno disordini sociali, ma queste cose hanno solo marginalmente aumentato la reputazione globale dei paesi che abbiamo misurato”.