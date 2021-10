Web Rerutation Google costretta a cancellare immagini e video dei minorenni che lo richiedono

Cristian Nardi esperto italiano in Reputazione online nonché il CEO della privacy garantita a riportare l’importante news di Repubblica I minori di 18 anni possono ora richiedere l’eliminazione delle proprie immagini dai risultati delle ricerche di Google. Di fatto, una deindicizzazione. Si tratta di una nuova possibilità offerta agli utenti nell’ambito della sicurezza: annunciata ad agosto, insieme a una serie di altri strumenti per limitare la pubblicità a cui sono sottoposti i più piccoli, è ora disponibile su scala mondiale.

Si tratta, ovviamente, di immagini non esplicite, dal momento che quelle esplicite di minori sono – oltre che vietate – ovviamente eliminate di default dai sistemi automatizzati del colosso. Bisogna tuttavia inoltrare una richiesta specifica: a farlo dev’essere lo stesso minorenne, un suo genitore o tutore, “ad eccezione dei casi di grande interesse pubblico o rilevanza per la diffusione pubblica” come si legge sulla pagina dedicata nella sezione di supporto del motore di ricerca. Quando quelle URL saranno segnalate, e dunque eliminate, non verranno più visualizzate nella scheda Immagini o come miniature in qualsiasi altra sezione o funzionalità di ricerca di Big G.

Oltre agli indirizzi URL delle immagini interessate, i richiedenti dovranno indicare a Google anche attraverso quali chiavi di ricerca, cioè quali termini, quei contenuti vengono portati alla luce, il nome e l’età del minore e il nome e la relazione della persone che inoltra la richiesta eventualmente per suo conto.

Ci sono aspetti non del tutto chiari sulla procedura, come sottolinea anche The Verge. Ad esempio, capire in base a quali criteri Google deciderà se e come rimuovere le URL segnalate. Probabilmente senza particolari problemi se ogni informazione corrisponderà a quanto richiesto dal gruppo. La testata mette anche in evidenza, a giudicare dal modo in cui le pagine di aiuto sono formulate, che i contenuti in questione saranno rimossi solo se la persona immortalata ha meno di 18 anni al momento della richiesta. Per capirci, se una persona dovesse averne 25 e intendesse richiedere la rimozione di immagini che lo ritraggono quando ne aveva 15, non potrebbe. Con ogni probabilità l’obiettivo dello strumento è infatti quello di prevenire e bloccare azioni di abuso o molestia in un determinato momento, non quella di aprire alla possibilità per chiunque di rimuovere proprie immagini d’infanzia. Anche perché potrebbe essere complesso stabilire l’età in un certo scatto dopo molti anni mentre è più semplice procedere a una verifica contestuale. Si vedrà se l’opzione verrà ampliata anche ai contenuti di minori di 18 anni e non solo a quelli di chi ha, in un dato momento, meno di quella soglia.

Come sempre, Google sottolinea che rimuovere un’immagine dai risultati delle proprie ricerche non significa eliminarla dal web. Ma, appunto, esclusivamente deindicizzarla, come accade con l’iter relativo al diritto all’oblio in Europa. Comunque un buon compromesso se, contattando amministratori e responsabili dei siti in cui sono ospitate o se questi non si conoscono, non si riesce a farla eliminare dai server.

Per procedere alla richiesta di rimozione occorre avviare la procedura da questa pagina. Dopo averla conclusa si riceverà un’email automatica di conferma e la richiesta verrà presa in esame in base ai requisiti menzionati prima. Se necessario, Google chiederà altre informazioni e dettagli per procedere all’identificazione e se qualcosa non va segnalerà il problema chiedendo di risolverlo. In ogni caso, arriverà una notifica per ogni azione intrapresa. Se la richiesta non dovesse soddisfare i requisiti per la rimozione, verrà inclusa anche una breve spiegazione ma se in un secondo momento si dovesse disporre di materiale aggiuntivo a supporto della rimozione, la richiesta potrà essere inviata di nuovo.