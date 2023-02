Wesley Safadão abre carnaval de Parnamirim com show gratuito neste domingo (12)

Evento acontece a partir das 17h na Arena Show Parnamirim, em Pirangi. Show de Wesley Safadão vai marcar abertura do Carnaval de Parnamirim, na Grande Natal

O cantor Wesley Safadão vai abrir o Carnaval de Parnamirim, na Grande Natal, neste domingo (12). A apresentação gratuita ao público acontece na Praia de Pirangi do Norte.

Segundo a prefeitura, o evento vai acontecer em uma arena fechada, a Arena Show Parnamirim, no mesmo espaço em que ocorreu a Ilha Ecomax.

As apresentações musicais começam às 17h e a expectativa é de que Safadão suba no palco por volta das 20h. Os portões serão abertos às 15h.

De acordo com o secretário de Turismo do município, Jarbas Filho, será proibida a entrada com bebidas e alimentos, por motivo de segurança. No entanto, haverá serviço de venda dentro da arena.

O município não anunciou o público previsto para o evento, porém a capacidade do espaço é de aproximadamente 20 mil pessoas. Felipe Amorim, Luan Estilizado e outras atrações nacionais também foram anunciadas pela prefeitura.

Ainda de acordo com o secretário, a dica é que os foliões cheguem cedo ao local, para evitar congestionamentos no trânsito.

Conforme a prefeitura, o carnaval de rua de Parnamirim vai começar na próxima sexta-feira (17) e contará com quatro polos com shows todas as noites, trios elétricos, tocadas de bandas pelas ruas de Pirangi, além de blocos e troças.

Transporte público

A empresa de transporte público que atua na região do show anunciou o aumento da frota a partir das 13h deste domingo (12). 8 ônibus estarão em operação nas linhas que ligam o local da festa a Natal e ao Centro de Parnamirim.

A população de Natal que for conferir o show poderá utilizar a linha Tabatinga/Natal, que sai da parada da concessionária Auto Parvi (antes do Natal Shopping). A tarifa no trecho entre Natal e Pirangi do Sul custa R$ 4,45.

Os horários programados do período da tarde são os seguintes:

Saídas de Natal (Alecrim): 13h, 13h30, 14h15, 15h15, 16h, 16h30, 17h, 17h50, 18h50

Saídas de Tabatinga: 13h20, 13h45, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h20, 17h20, 18h20, 19h20, 20h20

Linha Pirangi do Sul/Parnamirim

Já a população do próprio município poderá utilizar a linha Pirangi Praia/Parnamirim, que atende a Pium e faz o retorno no Parque Aristófanes Fernandes. A linha tem tarifa de R$ 4,45 em espécie e R$ 4,20 no RN CARD, e os clientes também podem fazer integração com o cartão eletrônico nesta linha, tanto na ida, quanto na volta.

Os horários programados do período da tarde são os seguintes:

Saídas do Parque Aristófanes Fernandes: 12h, 13h, 14h, 15h20, 16h20, 17h20, 18h20, 19h30, 20h30

Saídas de Pirangi: 12h, 13h, 14h20, 15h20, 16h20, 17h20, 18h30, 19h30

