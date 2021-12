whats-app,-come-localizzare-un-tuo-contatto-immediatamente-senza-che-lui-se-ne-accorga.-ecco-il-trucco-facilissimo

Whats App è sicuramente l’app di messaggistica più utilizzata, ma non tutti sanno che ha altre funzioni, oltre quella di inviare e ricevere messaggi, fotografie o video. Un utilizzo che può risultare davvero interessante è quello che ti permette di scoprire in che area si trova un contatto in un preciso momento. Insomma, una nuova frontiera per le fidanzate gelose che spesso e volentieri farebbero di tutto per scoprire dove si trovano i loro partners. C’è chi ricorre al gps, chi utilizza la buona vecchia maniera di mettersi in macchina e lanciarsi all’inseguimento.

Da oggi, tutto diventerà più semplice grazie a Whats App. La particolare funzione di cui parliamo viene utilizzata spesso anche dalle aziende, per comprendere meglio le abitudini dei loro clienti. Un movimento che potrebbe quasi arrivare a far pausa. Sapere che possiamo essere controllati semplicemente dando il nostro numero di telefono e aggiungendo una persona sulla famosa app è decisamente inquietante. Ormai il mondo dei network arriva dove neanche potremmo immaginare. Conosce i nostri interessi, studia le nostre ricerche, adesso sa anche dove ci troviamo in un determinato momento.

Utilizzata nel modo più ingenuo, invece, un amico curioso potrebbe scoprire la località di vacanza della persona interessata. C’è da dire che questa particolare funzione di Whats App non rivela l’indirizzo preciso di posizione del contatto, ma in modo più generico l’area in cui questo si trova. Dato l’alto gradimento da parte del pubblico di questo tipo di attività, la rete ha creato delle apposite app collegate a quella di messaggistica che servono proprio a questo scopo. Insomma, se c’è tanta richiesta si va oltre all’idea che una funzione del genere possa diventare un problema per la privacy dell’individuo.

Una delle più famose app utilizzate dai consumatori per scoprire la posizione di un loro contatto Whats App è sicuramente IpLogger, che serve a rintracciare IP e localizzarli da un link che può essere condiviso sull’app di messaggistica. Il servizio permette di generare il codice html da utilizzare per incorporare un’immagine o una foto che può essere anche invisibile e nascosta, in modo che chi apre il messaggio non possa sospettare che viene tracciato. Il vantaggio, è che chi riceve l’immagine o chi apre la pagina web viene immediatamente registrato senza bisogno che clicchi da nessuna parte. Il sito rintraccia l’IP di chi apre l’immagine e lo localizza immediatamente.

Le frontiere di Whats App sono infinite e spesso a molti sconosciute. Un’altra molto interessante è quella che consente di creare false conversazioni. L’app che in questo caso si collega a quella di messaggistica si chiama Whats Fake. Sicuramente può ritornare utile in qualche scherzo tra amici. Ma anche questa, in tal caso, potrebbe diventare pericolosa. Un’altra curiosità è che il famoso servizio è stato creato da Koum, un originario dell’Ucraine emigrato negli Stati Uniti che ha lavorato come hacker prima di essere assunto da Yahoo e cambiare completamente il nostro modo di comunicare.

L’articolo Whats App, come localizzare un tuo contatto immediatamente senza che lui se ne accorga. Ecco il trucco facilissimo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.