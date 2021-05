whatsapp,-attenzione-alla-truffa:-“non-rispondete-a-questo-messaggio”

Attenzione alla truffa su Whatsapp: “Non rispondete a questo messaggio”, di seguito vi spieghiamo di cosa si tratta

Whatsapp, attenti alla truffa via sms: di cosa si tratta (Fonte: Pixabay)

WhatsApp è un’app di messaggistica istantanea creata nel 2009 e dal febbraio 2014 facente parte del gruppo Facebook Inc. In origine, l’applicazione è stata creata per l’utilizzo da dispositivo mobile, ma di recente è stata sviluppata anche una versione per computer desktop denominata Whatsapp Web.

Sull’app di messaggistica istantanea, gli utenti possono scambiare messaggi di testo, immagini, video e file audio, nonché informazioni sulla posizione, documenti e informazioni di contatto tra due persone o in gruppi. L’applicazione permette inoltre di effettuare videochiamate a costo zero, oltre che messaggi vocali. Ad oggi, l’applicazione è sicuramente il servizio di messaggistica più amato dagli utenti di tutto il mondo.

Whatsapp, attenzione alla truffa: di cosa si tratta

Oltre che l’app di messaggistica istantanea più usata e soprattutto amata dagli utenti di tutto il mondo, Whatsapp è anche un’applicazione che nasconde molte insidie. Molte truffe, infatti, si sono diffuse proprio attraverso l’app di messaggistica. Proprio nelle ultime ore pare stia circolando una nuova truffa tra le chat della nota applicazione.

Come riporta Marco Camisani Calzolari, inviato di Striscia la Notizia oltre che scrittore e insegnante di Comunicazione all’università, sull’applicazione di messaggistica istantanea starebbe circolando un’altra truffa. L’inviato di Striscia invita i suoi seguaci a non accettare alcuna richiesta di messaggio e soprattutto a non rispondere a messaggi anonimi.

“In queste ore stanno arrivando un mucchio di messaggi perchè sono stati creati account per rubare il numero di Whatsapp” – ha dichiarato Calzolari su Facebook – “Se vi arriva un codice via sms con un codice e vi dicono di inviarlo a qualcuno, non lo fate. Non vi preoccupate, non succede niente se non lo girate“. Un avviso importante per mettere in guardia tutti gli utenti della nota app.