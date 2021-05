Una clamorosa novità arriva da Whatsapp: gli utenti potranno gioire, sta per arrivare una nuova utile e super funzione! Ecco di che si tratta.

Arriva una nuova funzione per gli utenti di Whatsapp: non crederete ai vostri occhi! Ecco di che cosa si tratta: potrai ascoltare i lunghi messaggi vocali in pochissimo tempo

Whatsapp è l’applicazione di messaggistica istantanea creata nel 2009: risulta una delle più famose al mondo e non smette mai di stupire i suoi utenti! Le novità riguardanti WA sono all’ordine del giorno ma quella che spunta fuori nelle ultime ore è davvero pazzesca. Riguardano i messaggi vocali: in quanti li adorano? Quanti invece li detestano? Sono stati creati per permettere agli utenti di spiegare a voce un concetto, anziché scriverlo. Non c’è un limite massimo di registrazione e dunque in tanti si ritrovano a parlare per oltre 5 minuti, senza sosta…Chi è così contento di ricevere messaggi vocali così lunghi? Proprio per voi arriva un opzione fantastica! Sentite di che si tratta.

Whatsapp, clamorosa novità: la nuova utilissima funzione sarà presto disponibile per tutti

Da quando Whatsapp ha reso così facile e veloce inviare messaggi vocali, ormai nessuno riesce più a farne a meno! Chi si lamenta spesso di ricevere troppi messaggi audio, troppo lunghi, sarà contento di scoprire che è in arrivo un opzione super! Potrà velocizzare l’audio accorciando notevolmente i tempi di ascolto! L’app introdurrà presto, in fase beta, la possibilità di ascoltare il messaggio alla velocità di 1,5X o di 2X gli audio inviati dai vostri amici o parenti! In questo modo potrete sentire cosa hanno da dirvi in maniera più veloce! Sembra davvero incredibile.

Come funziona? Sarà semplicissimo: a fianco alla nota audio comparirà un bottone sulla destra: è lì che potrai scegliere la velocità con cui ascoltare la nota vocale. E’ il portale indipendente sempre aggiornato su Whatsapp, WABetaInfo, ad annunciare che presto, la nuova incredibile funzione sarà disponibile per tutti gli utenti Whatsapp!