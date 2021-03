Whatsapp Desktop, ora è possibile effettuare chiamate e videochiamate anche da pc

Whatsapp Desktop è diventato uno strumento sempre più utilizzato anche per lavoro: scopriamo le ultime novità del sistema di messaggistica più famoso al mondo

Importanti novità per gli utenti della messaggistica istantanea. Da oggi infatti si potranno effettuare sia le chiamate che le videochiamate anche nella versione desktop per pc. Tramite la modalità one-to-one tutti gli utilizzatori potranno effettuare queste chiamate, sia per motivi di lavoro che per svago. Negli ultimi anni WhatsApp è diventato lo strumento maggiormente utilizzato nel mondo per potersi mettere in contatto con persone anche a distanza di migliaia di chilometri in tempo reale. Adesso sarà possibile farlo anche da computer, a differenza del passato quando si poteva farlo solo da cellulare.

Sia le chiamate che le videochiamate saranno comunque protette dalla crittografia end-to-end, per dare il massimo della comodità alle famiglie, ma anche ai lavoratori sempre più spesso in smart working, nell’utilizzo dell’app che resterà come sempre gratuita. Questo in sintesi il messaggio dell’azienda che cerca sempre più di soddisfare le esigenze degli utenti. Che quotidianamente preferiscono il sistema di messaggistica diventato ormai di utilizzo comune.

In pochi e semplici passi si potrà abilitare le chiamate e le videochiamate anche dal pc Non sarà difficile abilitare i computer alle chiamate e videochiamate. Anzi, si può dire che con pochi e semplici passi si potrà sfruttare questa modalità anche dai pc fissi o mobili. Innanzitutto bisognerà installare l’app sul proprio pc. Le chiamate e le videochiamate saranno disponibili sia nella modalità Windows 10 a 64 bit versione 1903 3 che per quelle successive. Per i MacOS la versione di partenza è quella 10.13, possibile ovviamente anche per quelle successive a quest’ultima. –> Leggi anche Scivola sul ghiaccio durante un’escursione: tragico incidente per un 56enne Installato il programma, si passa agli ulteriori passi per procedere con le chiamate e videochiamate in entrata ed uscita. E qui non resterà che assicurarsi che il proprio pc sia dotato di microfono, webcam e soprattutto una connessione internet con cavo o wifi. Infine bisognerà concedere l’autorizzazione a WhatsApp di accedere al microfono ma anche al pc ed alla fotocamera. Una vola completato tutto, si potrà procedere con conversazioni audio o video con chiunque anche dal proprio pc.

