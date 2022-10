Oggi WhatsApp è dawn in tutta Italia. Il servizio di messaggistica online non funziona o c’è difficoltà di connessione. Insomma se vedete solo una spunta e non la ricezione del messaggio, ovvero le due spunte, non allarmatevi, è un problema che sta coinvolgendo milioni di utenti nelle ultime ore. Il malfunzionamento è iniziato questa mattina alle 9. Milioni già le segnalazioni che si sono moltiplicate nelle ultime ore.

Già ieri pomeriggio si è assistito a un primo malfuzionamento che però si è ripreso in serata. Solo dd alcuni utenti il servizio di Whats App ancora funziona, anche se a macchia di leopardo. Per molti risulta proprio offline: o ci sono problemi di connessione o i messaggi non partono proprio quindi dopo l’invio compare l’orologio – che indica il problema – oppure una sola spunta.

Anche il servizio WhatsApp Web, ovvero la messaggistica di Whats App che si può istallare direttamente su pc non funziona. Pronta è arrivata la risposta del team di controllo: “Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi a inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile”: lo dice un portavoce di WhatsApp.

Gli ultimi disservizi di WhatsApp risalgono a un anno fa, il 4 ottobre 2021 quando ci fu un ‘down’ di tutte le app del gruppo Meta, comprese Instagram e Facebook, per 6 ore. In quella circostanza, dopo il ripristino dei servizi, erano arrivate anche le scuse ufficiale del fondatore Mark Zuckerberg.

WhatsApp è down in tutta Italia: Ecco quando verrà ripristinato e cosa succede scritto su Più Donna da Adriana Costanzo.

valipomponi