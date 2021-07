whatsapp,-in-sviluppo-una-funzione-per-scegliere-la-risoluzione-delle-immagini-da-condividere

Nell’aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.21.14.6 i colleghi del noto sito WABetaInfo, specializzato nello scoprire tracce di nuove funzioni all’interno del codice delle versioni beta, hanno scoperto la presenza di un’impostazione che consentirebbe agli utenti di WhatsApp di scegliere la definizione delle immagini da condividere. Si tratta di una funzione in linea con un’altra, anch’essa ancora in fase di sviluppo, che permette di fare la stessa cosa con i video.

WhatsApp sta dunque pensando di introdurre le stesse impostazioni che abbiamo già visto per gestire la qualità del video. Tre in particolare saranno i preset tra cui scegliere:

Auto (consigliato): WhatsApp rileva qual è il miglior algoritmo di compressione per immagini specifiche

(consigliato): WhatsApp rileva qual è il miglior algoritmo di compressione per immagini specifiche Migliore qualità : WhatsApp invierà l’immagine utilizzando la migliore qualità disponibile

: WhatsApp invierà l’immagine utilizzando la migliore qualità disponibile Risparmio dati: la compressione delle immagini è attivata quando il risparmio dati è abilitato nelle impostazioni di Android, ad esempio quando non si è connessi a una rete WiFi

La funzionalità è in fase di sviluppo e probabilmente sarà disponibile in un aggiornamento futuro per i beta tester, anche se, come capita per queste funzionalità, non è detto che vedano mai la luce in forma definitiva o comunque senza subire ulteriori evoluzioni o trasformazioni.