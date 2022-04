WhatsApp per spioni, Ecco l’app per spiare qualsiasi conversazione in tempo reale

Se siete tra quelli che vogliono rischiare una bella sanzione, allora spiare qualcuno su WhatsApp non può certo spaventarvi. Forse non tutti sanno infatti che questa privacy è una chiara violazione della privacy, e quindi rischiate una sanzione legale.

WhatsApp, ecco come spiare le chat

Fatte le dovute precisazioni in merito alla privacy, cosa che tra l’altro WhatsApp cerca di salvaguardare il più possibile, ecco un’altra importante e doverosa precisazione da fare, la soluzione che stiamo per proporvi in realtà non rientra letteralmente nei rischi sopra descritti, si tratta infatti di uno stalking tutto sommato molto blando.

In ogni modo, andiamo a vedere di cosa si tratta per capire meglio quali soluzioni offre realmente questo nuovo modo di spiare la chat dei nostri contatti.

Se avete intenzione di spiare un vostro contatto su WhatsApp allora dovete scaricare Whats Tracker. Si tratta di un’app che si trova tranquillamente sul Play Store di Google per Android, una volta effettuato il download, l’app in questione vi fa un tracciamento dei movimenti della persona che volete seguire in chat. Avete presente quando seguite il percorso di un pacco Amazon? Stessa cosa, ma su WhatsApp.

L’app in questione vi dice se l’utente si è connesso, a che ora si è disconnesso e se ha chattato, in poche parole vi dà notifica dei suoi movimenti. Un vero e proprio stalkeraggio in effetti, anche se in fondo poi non è molto diverso da quello che possiamo fare anche su Facebook. Sul social infatti possiamo scegliere un amico e seguire le sue condivisioni, ci arriverà quindi notifica ad ogni suo post. Per non parlare dei follower di Instagram. Insomma, con il mondo dei social un po’ di stalking è da mettere in preventivo, e in fondo sappiamo tutti che una volta entrati in questi gruppi virtuali, abbiamo voltato le spalle alla privacy.

