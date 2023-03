Il pressing delle istituzioni europee ha ottenuto come risultato l’impegno da parte di WhatsApp di rispettare in toto le leggi comunitarie in materia di tutela del consumo. D’ora in avanti ci sarà più trasparenza quando ci saranno aggiornamenti di policy o termini d’uso. Ma ci sono ancora alcuni problemi da risolvere. Il punto

L’articolo WhatsApp si adegua alla disciplina UE a tutela dei consumatori: gli impegni e i punti ancora irrisolti proviene da Cyber Security 360.

