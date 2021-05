whatsapp-web,-il-trucco-per-usare-due-account:-come-fare

Whatsapp ha trovato un’altra soluzione per conquistare nuovi utenti, ultimamente le cose per il sistema si erano messe male e adesso?

La piattaforma di messagistica viene usata in qualsiasi momento e per tutto. Ormai non possiamo più fare a meno di essa anche se ultimamente con il successo di Telegram le cose sono cambiate.

Sempre più utenti disinstallano dal proprio dispositivo l’applicazione per attivare il telefono blu. Ma Whatsapp non si arrende e trova la soluzione. Ecco di cosa si tratta e come le persone non possono fare a meno di esso.

Whatsapp: qual è la novità?

La piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp viene utilizzata anche sui computer desktop e laptop, ma se due o più persone condividono lo stesso PC o Mac, aprire una sessione di WhatsApp interrompe immediatamente quella già in uso.

Esiste un semplice trucco grazie al quale è possibile aprire due sessioni della piattaforma di messaggistica sullo stesso dispositivo, per permettere a due o più utenti di rimanere collegati alle loro chat anche quando il telefono è lontano o scomodo da raggiungere.

Come fare? Semplicemente si potrà utilizzare la versione web dell’app coadiuvata dall’utilizzo della modalità incognito del browser che si sta sfruttando.

Chrome o Safari e tutti gli altri browser per computer più diffusi funzionano infatti ricreando da zero l’ambiente di navigazione, come se il sistema fosse stato aperto per la prima volta; per questo collegarsi a WhatsApp Web da una finestra incognito sarà possibile visto che gli utenti potranno collegare l’account WhatsApp attraverso il QR Code, come se l’associazione non fosse mai avvenuta. Il vantaggio è che di nuove sessioni incognito se ne possono aprire numerose.

Una svolta per chi non può fare a meno di Whatsapp web. Esso infatti è molto utile soprattutto in sede di lavoro per facilitare la comunicazione e rendere tutto più dinamico e veloce.

Così per tutti sarà un gioco da ragazzi, il telefono lo mettiamo da una parte e il pc è il nostro nuovo amico.