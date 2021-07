wild-rift,-come-espandere-l’impero-(economico)-di-league-of-legends

La versione mobile del best seller di Riot ha inaugurato un ecosistema che punta a ereditare il trono paterno. Ce lo ha confermato il suo produttore esecutivo

(Salvo dove specificato diversamente le immagini di questo articolo sono di Riot Games)

“Ci vorranno cinque persone per sollevarla; pesa il doppio della Stanley Cup di hockey”. Quando in una riunione a Santa Monica nel 2009, Dustin Beck, il vicepresidente di Riot Games, proferisce queste parole, dimostra due cose: di sottovalutare la prestanza fisica dei suoi atleti, peraltro aderendo a un cliché che proprio il gioco di punta dalla sua compagnia, League of Legends, contribuirà a smentire; e di trascurare l’effetto adrenalinico di uno stadio inneggiante. Roba da sollevarne due di coppe, due a testa, altroché.

A sua parziale discolpa, va ammesso che nel 2009 Beck non può sapere cosa accadrà di lì a poco. Non può sapere, cioè, che sebbene pesante – 35 chili nel caso di quel primo prototipo -, il trofeo di League of Legends, un calice sovradimensionato chiamato Summoner’s Cup, diventerà il più ambito da centinaia di videogiocatori professionisti in giro per il mondo. Giocatori a loro volta seguiti da milioni di tifosi, pronti ad affollare gli eventi dal vivo o a connettersi per ammirare ore e ore di prodezze fatte con mouse e tastiera.

Tant’è, anche nei loro sogni più rosei né Beck né Riot Games possono immaginare che League of Legends diventerà uno dei colossi dell’esport, un titolo giocato da 100 milioni di persone al mese di cui otto milioni pronte a darsi battaglia sull’arena digitale più famosa del mondo ogni giorno.

A undici anni da allora, anche per la pressione del nuovo proprietario di Riot, il gigante cinese Tencent, League of Legends si è replicato in una versione per IoS e Adroid: Wild Rift, questa la declinazione portatile di uno dei videogiochi più praticati sul globo terracqueo, ha già bruciato le tappe. Pubblicato in Europa, in versione beta, nel dicembre 2020, proprio in questi giorni inizia il suo percorso più importante, quello verso un ecosistema competitivo che la diffusione impetuosa del mobile gaming potrebbe trasformare nella prossima gallina dalle uova d’oro dell’esport mondiale.

Iniziata lo scorso week end nel sud est asiatico, la Sea Icon Summer SuperCup è stata il primo test mondiale per saggiare le potenzialità di Wild Rift nella creazione di un agone forte dell’eredità del progenitore, ma soprattutto orientato a ereditarne il trono.

Un’occasione unica per fare il punto con Michael Chow, executive producer di Wild Rift e uomo deputato a renderne portatile la pratica competitiva, forte di un’esperienza ultra decennale come sviluppatore per Zynga e già ceo di Jolly Company (oggi acquisita da Riot). Dopo un incontro in esclusiva con Wired, ne siamo certi: al contrario di Dustin Beck, oggi Chow sa bene quanti gamer stiano preparandosi per sollevare i primi trofei di Wild Rift. Pesino quel che pesino.

Chow siamo a un altro inizio per i giochi di Riot. Partiamo con il sottolineare gli elementi che più accomunano League of Legends e Wild Rift?

“Penso alle nostre produzioni in termini di bisogni dei giocatori e di come li soddisfiamo: in quest’ottica quel che rende League of Legends ciò che è su Pc è anche quello che lo rende ciò che è su telefono in Wild Rift: un mondo ricco e una proprietà intellettuale importante.

Alla nostra community offriamo una gamma enorme di personaggi del mondo di Runeterra, da imparare a padroneggiare e amare, cui aggiungiamo un gameplay riconoscibilissimo: Wild Rift è un moba, cioè un gioco di squadra fortemente competitivo, che richiede padronanza strategica, competenze personali e di squadra. Potremmo chiamarle la testa, le mani e il cuore del gioco”.

Anche per quanto concerne l’ecosistema competitivo siete fedeli a Lol, giusto?

“Esatto: League of Legends è un esport globale con centinaia di milioni di spettatori ovunque nel mondo. Credo offra per di più uno dei migliori ecosistemi musicali sul pianeta, forte di band virtuali come K/DA o True Damage. In più è una florida community di creators, capace di generare fanart, fan fiction e fan animation, oltre che di radunare i migliori cosplayer al mondo. Discorso analogo per il suo merchandising fisico, un assortimento e una qualità con pochi eguali nel panorama videoludico. Credo siano questi gli aspetti che più accomunano i vari League of Legends a prescindere da quale versione del gioco si stia parlando.

Invece, per quanto riguarda le differenze fra Wild Rift e Lol, che cosa può dirci?

“Tutto è di nuovo riconducibile ai bisogni dei giocatori: quelli di Lol su Pc sono più spesso orientati al competitivo individuale, mentre i giocatori di Wild Rift hanno un’indole più socievole e ciò influisce su quel che cercano in una partita. È una semplificazione, certo, ma generalmente si dimostra vera. Per questo con Wild Rift stiamo sacrificando un po’ dell’intensità competitiva che ci distingue per offrire una ‘League of Legends experience’ in grado di adattarsi meglio meglio a qualsiasi momento della giornata, a qualsiasi fase della vita dei giocatori. Detto altrimenti, le partite sono più corte, l’azione è più veloce, più condensata, un po’ più intensa.

Come risultato anche le audience sono leggermente diverse e al momento distinguiamo due grandi bacini: da un lato i giocatori che chiamiamo ‘veterani con doppia responsabilità’, cioè chi probabilmente gioca a League of Legends in età più avanzata e con uno stile di vita che è cambiato, magari contemplando la cura per la propria famiglia. Dall’altro lato abbiamo una nuova generazione di core gamer, cresciuta con i telefoni non come dispositivi da gioco secondari, ma come piattaforma principale. Questa fotografia inquadra la situazione attuale, ma siamo impazienti di sviluppare maggiormente Wild Rift e, col tempo, di raggiungere pubblici nuovi, espandendoci e accostandoci a nuove regioni. Vogliamo esplorare nuove piattaforme, come le console, e continuare ad aumentare l’offerta e il valore generato per l’utente”.

Questi giorni hanno registrato un debutto importante per il competitivo di Wild Rift. Può darci qualche dettaglio in più su quello che avete in mente di fare?

“Il 2021 sarà usato per fare pratica, mentre nel 2022 ci sarà il lancio ufficiale. Dedicheremo i prossimi mesi all’apprendimento e a costruire la basi per League of Legends come esport maturo consolidando le fondamenta del gioco stesso: per esempio aumentando le modalità per assistere a una partita. Stiamo anche lavorando con team e organizzazioni esportive di tutto il mondo, dato che molte di loro stanno portando avanti il processo di selezione dei giocatori, di scelta del roster e stanno investendo negli esport per la prima volta. Una cosa che posso condividere già adesso è che l’ecosistema competitivo non sarà necessariamente lo stesso di League of Legends per Pc: ci sono molteplici modi per costruire un ecosistema agonistico e vogliamo essere sicuri di creare quello giusto per Wild Rift. Potete considerare la scena competitiva di Valorant un esempio: abbiamo adottato un modello molto diverso rispetto a Lol. È un circuito composto da più tornei rinominato Valorant Champions Tour, che si è rivelato un’ottima scelta. In sintesi, vogliamo mantenere un atteggiamento funzionale all’apprendimento e creare qualcosa che sia speciale per i giocatori, che risponda esattamente a quello che vogliono. Garantisco fin d’ora che andremo davvero forte con l’esport di Wild Rift”.

Credete che nel futuro il mobile gaming possa sorpassare il gaming tradizionale?

“Per molti aspetti lo ha già fatto. Ho iniziato a progettare giochi per telefono nel 2008 sul primo iPhone, ora siamo all’iPhone 12 e il mobile gaming è al tredicesimo anno filato di crescita in doppia cifra. Nel 2020 è stato un fenomeno due volte più grande rispetto a quello del gaming su console e quasi il triplo del Pc gaming. Penso che oggi alcuni mobile game, quelli davvero speciali, rappresentino il vertice del gaming. Sono orgoglioso di pensare a Wild Rift in quest’ottica: in maniera banale, solo guardando alla varietà nel gioco, abbiamo un sistema di collezione dei campioni completamente nuovo, che declina il mondo e i personaggi di League of Legends nel modo più immersivo e ad alta fedeltà disponibile. In un senso più profondo, siccome i dispositivi portatili sono così integrati nelle nostre vite, gli smartphone stanno fortemente migliorando il loro supporto al gioco. Hanno un super potere unico se paragonati ai computer di fascia alta: i nostri smartphone conoscono così tanto di noi e delle nostre vite che in veste di gaming device un telefono è uno straordinario mezzo per i videogame per potersi adattare ai differenti momenti delle nostre giornate, alle differenti fasi delle nostre vite e di quelle di tutte le persone che abbiamo a cuore. Per questo dico che il mobile gaming ha già superato il videogame tradizionale in ogni aspetto che conti”.

E Wild Rift è la risposta di Riot alla crescita vertiginosa del mobile gaming?

“Non proprio. Certo, le motivazioni commerciali sono evidenti: in fondo si tratta di prendere il più grande genere videoludico su Pc, il moba, e di portarlo sulla più diffusa piattaforma di gioco, il mobile. Eppure Riot non è mai stata molto motivata dalle ragioni di mercato. Specialmente perché non è stato chiaro, per lungo tempo, se fosse possibile portare League of Legends su mobile in un modo che ci rendesse orgogliosi del passaggio, in un modo che considerassimo degno dell’amore dei giocatori e meritevole di investimenti. Ciò detto, il sogno di Wild Rift è stato così forte da convincerci a provare e riprovare nel corso di parecchi anni. Spero mi si creda quando dico che, in Riot, il processo è sempre stato guidato da questo sogno, dalla convinzione che avremmo potuto portare il gioco in più parti della nostra giornata permettendo di farlo conoscere a chiunque, convinti che questa sarebbe stata una meravigliosa offerta per i fan di League of Legends”.

Ci saranno mai su Wild Rift delle connessioni tra le esperienze del gaming tradizionale e quella mobile?

“Certo. Continueremo a condividere più contenuto possibile, campioni, skins, eventi in gioco che facciano immergere l’utente nel mondo di Runeterra. Continueremo anche a esplorare funzionalità e sistemi che possano integrare meglio l’ecosistema di Lol fra le diverse piattaforme. Con il nostro ecosistema vogliamo premiare i giocatori per i loro investimenti in League of Legends su qualunque piattaforma essi giochino. Per esempio, la prima volta che si gioca a Wild Rift, si viene reindirizzati su un programma che chiamiamo Rift-to-rift rewards, che considera tutto ciò che il giocatore ha guadagnato e ottenuto nella propria carriera su Pc e regala un gruzzolo di premi proporzionato ai progressi. Continueremo a lavorare sull’integrazione in maniera sempre più attenta durante la crescita di Wild Rift”.

Non l’avete inventato voi, ma di certo avete reso l’esport ciò che è. Quale sarà il suo futuro?

“Siamo solo all’inizio: credo ci siano solo tre generi di videogiochi che stanno adottando un formato esportivo maturo: i moba, gli shooter e i giochi di combattimento. Dobbiamo sperimentare, come industria, per portare più titoli a questa maturità. Non tutti i giochi hanno un potenziale competitivo e anche in caso positivo non tutti gli esport devono apparire con la stessa formula. Per esempio, l’Evo, l’evento più importante per la community dei giochi di combattimento, è molto diverso da qualsiasi cosa facciamo con League of Legends ed è giusto sia così. Ma, appunto, abbiamo solo iniziato, per questo mi permetto di ribadire che abbiamo in cantiere qualcosa di davvero efficace, per Wild Rift, in termini di ricerca e innovazione per gli esport”.

Ci faccia almeno qualche esempio…

“Stiamo cercando di mediare fra giocatori e pro player: Lol ha sempre fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista, mantenendo scene competitive regionali molto forti e presentando numerose franchigie capaci di reclutare diversi dei propri giocatori nelle partite classificate. Ciò detto, abbiamo ancora molta strada da fare. Mi piacciono molto le World Series di poker come esempio di un altro, me lo si lasci dire, gioco reso sport. Hanno creato un’esperienza magica per i giocatori e sono ispirato da questo esempio nel pensare a come possiamo, con Wild Rift, aprire la strada verso il professionismo: con una sorta di percorso dorato che sarebbe intrigante sia per i giocatori che per gli spettatori”.

Da 12 anni “League of Legends” sbriciola i suoi record precedenti (immagine: Riot Games)

Pensa che i giganti come League of Legends continueranno a dominare la scena esport, o prevede che simulazioni di sport tradizionali, come il calcio o il sim racing, possano accaparrarsi una fetta di mercato crescente?

“Credo sarà difficile oscurare League of Legends: è uno sport multigenerazionale e senza tempo, e continueremo a lavorare per fare in modo che questo sia vero anno dopo anno. I piccoli esport stanno crescendo e ci aspettiamo continuino a farlo: i Mondiali 2020 hanno stabilito un nuovo record come l’evento esportivo di Lol più visto di sempre, con più di un miliardo di ore viste e un picco di 46 milioni di spettatori connessi simultaneamente. È pazzesco si stia crescendo dopo 12 anni, ma è così.

Per quanto riguarda i simulatori degli sport tradizionali, come il racing, il caso è interessante, ma penso sia difficile ruberanno la scena. Con Fifa il paragone è più semplice: lo ritengo un gioco potente, con milioni di appassionati che, oltre ad adorarlo, praticano il calcio anche nella realtà. Eppure ci sono caratteristiche strutturali che rendono difficile presentare Fifa come un esport. A differenza di Fifa, su League of Legends non c’è, metaforicamente, una sola palla, ma ci sono contemporaneamente dalle tre alle cinque azioni molto interessanti. È come se ci fossero tre o cinque palloni in campo durante un match calcistico, ognuno capace di generare azioni belle e importanti.

È evidente come questo si rifletta nel racconto di quello che accade in una partita: seguendo un match di Lol, un broadcast team esperto può creare una spettacolare esperienza di visione e raccontarne la storia attraverso diversi centri di interesse. Fifa si restringe ai due soli giocatori e allo spettatore, mentre una partita di calcio nella vita reale conta 22 giocatori, con una storia significativa per ciascuno”.

Sta suggerendo che per un esport sia fondamentale la sua capacità di essere racconto, spettacolo?

“Sto dicendo che sebbene i due videogiocatori di Fifa possano vantare storie interessanti, queste sono separate dal potente set di narrativa che rende il calcio lo sport più seguito al mondo. Sono convinto si debba completamente rivedere il gioco per renderlo un esport coinvolgente. Rocket League lo dimostra: il formato competitivo del gioco è, al massimo, un tre contro tre, ma anche se in campo c’è solo un pallone, i centri di interesse abbondano, perché ogni singola macchina è eccitante da vedere, è pazza, divertente, difficile da guidare. È come un personaggio nella landa di Lol.

Sono convinto che gli sport tradizionali possano avere un alto potenziale anche in un contesto digitale, ma alcuni devono entrare nell’industria videoludica e fare un duro lavoro per innovare. Lo chiamo ‘Crunchy R&D’, non è facile, non è lineare, impone alcune criticità strutturali da risolvere: lavorare per rendere più adatta agli esport la simulazione di una disciplina reale, oppure lavorare per rendere l’esperienza di visione più coinvolgente”.

Come sarà l’esport fra dieci anni?

“Come ho già detto, credo che la prima cosa da fare sia rendere il professionismo un obiettivo non solo per i giocatori, ma anche per gli spettatori e penso che in questo senso le World Series di poker siano l’esempio migliore cui ispirarsi.

Più a lungo termine, invece, ho già detto come questa prima era degli esport abbia messo davvero in mostra solo tre generi. Chiediamoci come sarebbe se la scena esportiva si aprisse agli mmo? Penso somiglierebbe a una stagione di Game of Thrones, con quel livello di storytelling fantastico, sviluppo della trama e dei personaggi, colpi di scena e cliffhanger, eroismo, azioni malvage. Non vedo l’ora per noi, come industry, di capire come si realizzi qualcosa di simile”.