Will Smith : un mois après avoir giflé Chris Rock, l’acteur prend une décision radicale 

L’édition 2022 des Oscars, reportée à cause de la pandémie de Covid-19, s’est tenue dans la nuit du 27 au 28 mars. Celle-ci a été marquée par un rebondissement de taille qui était très inattendue. En effet, l’acteur Will Smith est monté sur scène après une blague très inappropriée de l’humoriste Chris Rock. Pour lui faire comprendre sa colère, il n’a pas hésité à lui mettre une gifle, ce qui a surpris les personnalités présentes dans la salle. Un mois plus tard, personne n’a oublié cet évènement, qui fait toujours autant parler de lui. Toutefois, il semblerait que Will Smith ait d’autres priorités. Comme l’a révélé le média People ce lundi 25 avril, l’acteur a décidé de se rendre en Inde il y a quelques jours. Il a été photographié à l’aéroport de Mumbai le 23 avril dernier. “Il s’est rendu en Inde pour un voyage spirituel durant lequel il compte pratiquer le yoga et la méditation”, a confié un proche au site américain. Une pause bien méritée pour l’acteur dont le quotidien, la vie personnelle et professionnelle ont été très chamboulés depuis cette cérémonie.

La soirée des Oscars battait son plein. Les célébrités défilaient afin de récupérer leurs prix, jusqu’au moment où Chris Rock est monté sur scène. L’humoriste a d’abord évoqué le film A Armes égales de Ridley Scott, sorti en 1997 et dans lequel Demi Moore a le crâne complètement rasé. Une image qu’il a…. Comparé à Jada Pinkett Smith, l’épouse de Will Smith. Pour rappel, elle souffre d’alopécie, ce qui lui provoque une perte de cheveux. S’il s’agissait simplement d’une blague au départ, celle-ci a été très mal perçue par l’acteur. Ainsi, il est monté sur scène et a donné une violente gifle à Chris Rock. “Ne parle plus jamais de ma femme !“, a-t-il affirmé. Quelques heures plus tard, il a pris la parole sur son compte Instagram afin de s’excuser. “Mon comportement la nuit dernière aux Oscars était inacceptable et inexcusable. Je voudrais publiquement te demander pardon, Chris. Ce que j’ai fait était déplacé et j’ai eu tort“, avait-il d’abord écrit avant d’assurer vouloir prendre du temps pour réfléchir sur ses actes : “Le changement prend du temps, et je m’engage à travailler pour m’assurer que plus jamais la violence ne prendra le dessus sur la raison“. Ce voyage semble donc très nécessaire pour lui.

Gifle de Will Smith : son couple est-il impacté par cet incident ?

Depuis ce scandale, il semblerait que le couple de Will Smith et Jada Pinkett Smith soit au plus mal. “Depuis la cérémonie, la tension est palpable entre eux. Ils ont des problèmes depuis des années, mais ils se parlent à peine en ce moment“, avaient confié plusieurs sources au magazine Heat. Ces mêmes personnes avaient révélé que Jada Pinkett Smith pourrait également demander le divorce. “Will ne veut pas que cela arrive de toute évidence, mais il n’y peut pas grand-chose“, était-il indiqué.

