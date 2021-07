william-contro-harry,-l’accusa:-“ha-detto-che-suo-fratello-aveva-problemi-di-salute-mentale”

L’incontro tra Harry e William per la presentazione della statua dedicata alla madre Diana non sembra aver silenziato le presunte ostilità che continuerebbero a condizionare i rapporti tra i due fratelli. Non sono bastati i sorrisi e l’atteggiamento rilassato di entrambi, che in nome della madre scomparsa nel 1997 hanno vissuto in armonia il loro secondo incontro dopo lo “scisma” della Megexit, ovvero la decisione di Harry di allontanarsi dalla famiglia reale e optare per una vita “da civile” con la moglie Meghan Markle.

Se nei giorni scorsi si rincorrevano voci di un sostanziale teatrino messo su dai due fratelli per evitare di alimentare le convinzioni di chi crede nei loro dissapori, nuove indiscrezioni contribuiscono ad alimentare questa narrazione. Il biografo del duca del Sussex, Omid Scobie, ha parlato al Mirror di una campagna che William avrebbe messo in piedi contro suo fratello, facendo circolare voci di suoi presunti problemi di salute mentale che avrebbero alimentato una certa preoccupazione.

Il momento della spaccatura

Già nel 2019 Harry, nel corso di un’intervista rilasciata a Tom Bradby per ITV News, aveva parlato di sé e di suo fratello come due persone in disaccordo, su due strade differenti. Stando a quanto afferma Scobie sarebbe stato questo l’elemento scatenante che ha indotto William attivando il suo entourage al fine di screditare suo fratello. Quelle riportate da Scobie sono suggestioni senza prove sostanziali a supporto, ma il semplice frutto di una sua personale ricostruzione.

L’incontro di Harry e William per Diana

L’immagine più recente che resta dei due fratelli, tuttavia, è serena. Quella della scorsa settimana è stata la prima occasione di incontro tra William e Harry per un incontro faccia a faccia dai funerali del nonno, Filippo, scomparso lo scorso aprile. Sono parsi di ottimo umore e hanno mostrato sorrisi evidenti che tradiscono una complicità mai sopita, nonostante l’accaduto. A suggello di questa complicità ci sono state le parole di ricordo per la madre, onnipresente dal punto di vista ideale nella loro vita.