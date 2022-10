William e Harry dopo anni il vero motivo del litigio. “Lui rifiutò un incontro, aveva paura, cosa gli faceva il fratello”

Nuove rivelazioni emergono sul rapporto tra William e Harry, i due famosi fratelli dal sangue blu che sono sempre stati tanto uniti. Da giovani erano inseparabili e hanno fatto battere il cuore di tutte le giovani, inglesi e non. Ma con l’età adulta e con l’arrivo delle mogli sono iniziati i problemi. Al punto che oggi sembra la rottura sia difficile da superare. Si dice che uno degli ultimi desideri della regina Elisabetta sia stato proprio quello della pace tra i suoi due nipoti. Ma oltre qualche scatto in favore dei sudditi e delle telecamere, non c’è stata alcun tipo di riconciliazione, anche davanti la morte dell’amata nonna.

A quanto pare l’inizio dei problemi tra William e Harry risale al 2019. All’epoca il secondogenito della casata reale era in tour in Sud Africa insieme a sua moglie, Meghan Markle. L’ex attrice di Suits era stata intervistata da Tom Bradby e in quell’occasione aveva mostrato i primi segni di insofferenza: “Come sto? Grazie per avermelo chiesto, perché non molte persone mi hanno chiesto se sto bene”. Il volto della donna era molto sofferenze, quasi incline alle lacrime, mentre pronunciava queste parole che diedero vita a moltissimi pettegolezzi. Al punto di offuscare i duchi di Cambridge.

All’epoca William e Kate Middleton erano in Pakistan, ma i media parlavano solo di Meghan Markle, che non faceva mistero della sua infelicità. La donna non si è mai sentita a suo agio nella famiglia reale. Sin dal primo momento è stata convinta di non essere accettata ben volentieri. Per non parlare di tutte le regole di etichetta imposte dalla regina Elisabetta, di tutti i doveri e i compiti che le spettavano nonostante Harry non fosse l’erede al trono, dell’attenzione incredibile della stampa britannica sempre pronta a confrontarla alla cognata e a criticarla per ogni suo gesto.

Deve essere molto difficile entrare a far parte di una famiglia reale, quando non sei reale di nascita. Ancor più quando sei americana e non sei assolutamente legata al paese di cui stai entrando a far parte. E Meghan Markle è riuscita a separarsi dal Regno Unito e a tornare in America. Ma tornando al 2019, a rompere qualcosa nel legame tra i due fratelli non furono le parole dell’ex attrice di Suits, ma le parole di Harry che rappresentarono una vera e propria doccia fredda per William: “Siamo certamente su strade diverse in questo momento. Come fratelli, sai, hai belle giornate, brutte giornate”.

L’intervista sarebbe stata parte di un documentario di ITV, ma andò in onda quando i duchi del Sussex fecero ritorno dal loro viaggio in Sud Africa. Fu a quel punto che William decise di chiedere un incontro a suo fratello Harry, per cercare di comprendere cosa non stesse funzionando nel loro rapporto. In un primo momento il più giovane acconsentì. Ma successivamente si tirò indietro e non volle affrontare la situazione. Questo perché l’erede al trono di Inghilterra gli aveva chiesto di cancellare il documentario in programma. Da quel momento, i due uomini si sono separati e ancora oggi sono lontani l’uno dall’altro.

