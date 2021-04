william-e-harry,-funerali-filippo:-motivo-della-distanza-e-del-cugino-tra-loro

Gli occhi del pianeta, sabato 17 aprile 2021, sono stati puntati sui funerali del Principe Filippo, marito della regina Elisabetta II. Non solo attenzione per il feretro però: a catturare la curiosità di milioni di persone anche l’atteggiamento di William e Harry, fratelli in rotta di collisione. La tensione tra i due è arrivata alle stelle dopo l’intervista rilasciata dal duca di Sussex e da sua moglie Meghan Markle a Oprah Winfrey. Durante la cerimonia di addio al nonno, in tantissimi, seguendo l’evento in tv e in streaming, si sono chiesti perché mai i due figli di Carlo abbiano seguito il corteo funebre non vicinissimi e perché tra loro ci sia stato il cugino Peter Phillips.

Prima curiosità: chi è Peter Pillips? Trattasi dell’unico figlio maschio della Principessa Reale Anna (è nato a Londra il 15 novembre 1977 dal matrimonio di Anna con il suo primo marito Mark Phillips). Altra chicca: le riprese del corteo funebre, quelle frontali, per mancanza di profondità hanno fatto sembrare che Peter fosse sulla stessa linea di camminata di Harry e William. In realtà è stato un passo indietro e dunque, a voler puntigliare, secondo il protocollo non sarebbe stato in mezzo ai due fratelli. A dimostrarlo il punto di vista ‘laterale’.

Altra questione da dirimere: in molti sui social hanno scritto che Harry e William sono sempre stati uniti e vicini nelle cerimonie pubbliche. Che siano stati sempre affiatati (prima del patatrac degli ultimi mesi), è assodato. Per quel che concerne invece la loro vicinanza alle cerimonie pubbliche non è vero che sono sempre stati affiancati. Ad esempio al funerale di mamma Lady Diana non erano vicinissimi.

William e Harry non camminano fianco a fianco per protocollo e non come risultato dell’intervista rilasciata a Oprah. La stessa cosa accadeva anche durante il funerale di Diana #PrincePhilipfuneral pic.twitter.com/3DOrI3OfL5 — Misstortellino???? (@EleoMora) April 17, 2021

A ciò va aggiunto che in questo particolare periodo storico segnato dal Covid, le distanze, anche nei funerali, devono essere mantenute per evitare contagi. Inoltre, una volta usciti dalla Cappella San George, i due giovanotti si sono avvicinati, scambiando qualche parola.

William ed Harry, tensione alle stelle

Alla luce di tutto questo è innegabile che tra Harry e William in questo momento ci sia parecchia tensione. Il fratello maggiore non perdona al congiunto l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. E non gli perdona nemmeno il fatto di non essere rientrato in tempo a Londra per salutare il nonno prima che morisse.