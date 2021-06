william-e-harry-hanno-avuto-una-lite-furiosa:-“si-sono-urlati-parole-dolorose”

William e Harry avrebbero avuto una lite furiosa durante il funerale del nonno principe Filippo. Ne è convinto l’esperto reale Robert Lacey, autore di Battle of Brothers, consapevole dei malumori che da decenni intercorrono tra i due fratelli reali. A quanto pare nemmeno il dolore per la perdita del nonno sarebbe servito a riunirli in un momento così delicato anzi, i nervi tesi non avrebbero fatto altro che accendere tra loro l’ennesima scintilla. Non appena tornati dalla cerimonia funebre avrebbero “iniziato subito a litigare”, come ha testimoniato un’amica di famiglia a Lacey. “Erano più rabbiosi che mai. Si sono urlati contro, faccia a faccia, parole davvero tristi” e dolorose”.

Il principe Carlo non sarà all’inaugurazione della statua per Diana

Carlo“addolorato e arrabbiato” per la lite scoppiata tra i due figli, non parteciperà all’incontro di famiglia per l’inaugurazione della statua dedicata a Diana, che si terrà nel giardino di Kensington Palace il prossimo 2 luglio. Il principe avrebbe deciso persino di volare in Svezia, lasciando che William e Harry “se la vedano tra di loro”, stando alle indiscrezioni che trapelano dalla famiglia reale. I due fratelli invece dovrebbero incontrarsi, ma “sanno che gli occhi del mondo saranno tutti puntati su loro due”, ha rivelato una fonte a loro vicina a Vanity Fair Usa, “dunque eviteranno di sollevare ulteriori polemiche”. Gli esperti sostengono che la frattura tra i due fratelli sia ormai insanabile: “Non sembra destinata a risolversi in tempi brevi”.

Rapporti tesi nella Royal Family

Che i rapporti tra i membri della famiglia reale non siano tornati distesi come un tempo lo ha dimostrato la nascita della piccola Lilibet Diana, secondogenita di Harry e Meghan Markel, il cui arrivo in famiglia non sarebbe stato rivelato in forma privata nemmeno alla Regina Elisabetta. Kate Middleton dal canto suo aveva fatto sapere di non aver visto la bambina nemmeno per videochiamata. Il ritorno di Harry a Londra, per la seconda volta dal divorzio reale dopo la morte del principe Filippo, poteva essere l’occasione per superare la crisi, ma a quanto pare la Mexit è stata davvero un duro colpo a Palazzo e la conseguente intervista ad Oprahg Winfrey avrebbe sancito la fine dei rapporti tra i reali inglesi.