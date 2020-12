William e Harry: la “paghetta” da capogiro che gli passa papà Carlo

Il Principe Carlo ha mostrato di essere un padre amorevole negli anni e sempre dalla parte di William e Harry in ogni scelta. Non a caso, il Principe del Galles fornirebbe ai figli una ‘paghetta’ da capogiro per permettere loro di finanziare i propri progetti e non solo. A quanto ammonta il tutto?

Il figlio della Regina Elisabetta ha sempre messo al primo posto il benessere di William e Harry nel corso della loro vita, sia per quanto riguarda la loro figura istituzionale e anche nel privato. Non a caso, secondo i rumors sarebbe stato proprio il Principe Carlo a dare il consiglio decisivo circa la relazione con Kate Middleton che li ha poi condotti poi al matrimonio. Allo stesso modo avrebbe anche dato tutto il suo appoggio al figlio Harry nel momento in cui ha deciso di sposare Meghan Markle, e anche quando i due hanno poi deciso di lasciare la famiglia reale.

Gli impegni da padre per il Principe non finiscono qui, dato che questo passerebbe loro una paghetta niente male.

Il Principe Carlo e il rapporto con i figli

La vita del Principe Carlo e quella dei figli William e Harry non è mai stata semplice, e il loro rapporto contaminato dal dolore per la morte improvvisa di Lady Diana. Sono state tante le difficoltà che il figlio della Regina Elisabetta ha dovuto affrontare insieme ai figli ma, nonostante tutto e tutti, i tre oggi uomini adulti e maturi hanno affrontato tutto insieme. Il Principe Carlo, infatti, è sempre stato dalla parte di William a Harry in ogni cosa anche nel momento in cui i due sono convolati a nozze con le donne che avevano scelto per amore come compagne di vita. Una scelta questa che, per certi versi, gli era stata negata.

Il tutto non finisce qui, dato che il Principe del Galles provvede in parte ancora oggi al mantenimento dei figli. Ecco come.

La ‘paghetta reale’

Il Principe Carlo, dunque, continua a essere al fianco dei figli ancora adesso fornendo loro una sorta di paghetta annua che serve per il loro sostentamento. Si tratta di circa 6 milioni di sterline che ogni anno verrebbero versati sui conti corrente di entrambi i figli del Principe, somma che nel bilancio che il Principe rende pubblico sono giustificati nel seguente modo: “Finanziamento delle attività del Duca e della Duchessa di Cambridge e del Duca e della Duchessa di Sussex, e altre spese che includono investimenti e trasferimenti alle riserve”.

La cifra in questione però sembrerebbe che sia stata contestata dagli ex Duchi di Sussex, che hanno lasciato l’Inghilterra per l’America, e che avrebbero affermato che il denaro non sarebbe sufficiente.

