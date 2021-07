William e Harry, U.K. in tilt: la pace è vicina? Le foto del tributo a Diana

William e Harry si ritrovano per svelare la statua dedicata alla defunta madre, la principessa Diana. Il Duca di Sussex ha lasciato Los Angeles per qualche giorno e ha raggiunto Londra, proprio in occasione di questo importante tributo. Come provano le foto che stanno circolando sul web, sembra che i due fratelli abbiano messi da parte i loro contrasti per l’evento dedicato alla madre.

Infatti, William e Harry sono apparsi sorridenti e complici nel corso della cerimonia di inaugurazione della statua. Oggi Lady Diana avrebbe compiuto 60 anni ed è appunto questo il motivo per cui è stata scelta questa giornata. La statua in bronzo è stata realizzata dallo scultore Ian Rank-Broadley e raffigura Diana mentre cammina tenendo le sue mani sulle spalle di due bambini, un maschio e una femmina.

L’opera è stata posizionata nel Giardino sommerso di Kensington Palace, luogo molto amato dalla defunta principessa. Alla cerimonia hanno preso parte anche il fratello e le sorelle di Diana, ovvero il conte Spencer, lady Sarah McCorquodale e lady Jane Fellowes. Ma ad attirare tutta l’attenzione sono, ovviamente, Harry e William.

Non solo perché sono i due figli di Diana, ma i riflettori sono puntati su loro per la troppa curiosità. Le ultime divergenze hanno inevitabilmente allontanato i due fratelli. Nonostante ciò, nelle foto appaiono sorridenti e felici. In particolare, Harry dimostra di essere abbastanza sereno.

Secondo quanto riporta HelloMagazine, sono stati visti insieme mentre chiacchieravano animatamente con Jamie Lowther-Pinkerton. Quest’ultimo è l’ex Segretario privato di William, Kate Middleton e Harry.

Il marito di Meghan Markle non appare per nulla nervoso, anzi dimostra di essere a suo agio insieme al fratello William. Il tributo alla principessa Diana riuscirà a riportare la pace tra i due principi o si è semplicemente di fronte a dei sorrisi di circostanza?

Intanto, nel Regno Unito sono tantissimi coloro che mostrano il loro entusiasmo nel rivedere i due principi di nuovo vicini e complici.

Qualche settimana fa, è stato rivelato che Meghan potrebbe essere in contatto, segretamente con Kate, per riportare la pace dopo tanto tempo di ‘lotta’. Sembra, però, che non ci sia da parte di nessuno la volontà di fare un passo indietro. Sembra che proprio la Middleton abbia fatto da ‘regista’ in questa reunion!

Probabilmente continueranno a mantenere rapporti pacifici, sempre se Harry e Meghan non continueranno a lanciare dichiarazioni sconvenienti sulla Royal Family. In quel caso, la situazione si complicherebbe.

Intanto, arriva il messaggio scritto e firmato da William e Harry sull’evento di oggi. Dedicato alla madre parole d’affetto, ricordando “il suo amore, la sua forza e il suo carattere”. Queste sono qualità, fanno notare, che l’hanno resa “una forza positiva in tutto il mondo”.

Ogni giorno vorrebbero che fosse ancora con loro e la loro speranza è che questa statua sia vista “per sempre come un simbolo della sua vita e della sua eredità”. Ringraziano Ian Rank-Broadley, Pip Morrison e i loro team per il lavoro compiuto con la statua.

Inoltre, dicono grazie agli amici e ai donatori che hanno contribuito alla nascita di questa cerimonia e a tutti coloro che mantengono viva la memoria della principessa Diana nel mondo.