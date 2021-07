william-e-kate-esultano-per-l’inghilterra-in-finale-ad-euro2020:-“che-partita-incredibile”

Anche la famiglia reale inglese non disdegna il tifo calcistico e, infatti, non ha potuto fare a meno di esultare in seguito alla vittoria dell’Inghilterra contro la Danimarca che, quindi, ha garantito l’approdo in finale agli Europei 2021. La nazionale inglese dovrà battersi contro l’Italia che a sua volta ha battuto la Spagna, ma intanto i Duchi di Cambridge hanno esultato anche sui social, dove è comparso un tweet subito dopo la partita in cui i coniugi mostravano tutto il loro entusiasmo, pronti a sostenere la squadra nella partita di domenica 11 luglio.

Il tifo dei Duchi di Cambridge per gli Europei

“Che partita, che risultato! Un grandissimo gioco di squadra. L’intero paese ti seguirà domenica” si legge su Twitter, con tanto di hashtag arrivato anche tra le tendenze, ovvero “sta tornando a casa” in riferimento alla coppa degli Europei che gli inglesi sono arrivati ad un passo dal vincere nel 1996, quando sono arrivati alle semifinali. Non è certo un segreto che l’Inghilterra sia una nazione con un forte spirito calcistico, e considerando che il Principe William è anche il presidente della Federcalcio, non stupisce che ci sia un grande interesse da parte del primogenito di Carlo a seguire con attenzione il match che, ovviamente, si terrà nello stadio di Wembley.

Kate Middleton in isolamento

Non è ancora chiaro se sarà presente alla partita anche Kate Middleton. La Duchessa, infatti, si trovava in isolamento dopo essere entrata in contatto con una persona positiva al coronavirus. Da Kensington Palace non sono arrivate comunicazioni in merito allo stato di salute della consorte di William che, quindi, ha adottato questa misura in via preventiva seguendo le indicazioni del governo inglese. Il contatto sarebbe avvenuto proprio allo stadio di Wembley secondo la stampa inglese, dove la duchessa si trovava per assistere alla partita che vedeva scontrarsi Germania e Inghilterra e alla quale aveva presenziato anche il piccolo George.