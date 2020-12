William e Kate nella bufera: “Beccati così, hanno fatto una cosa di gruppo”, Le foto fanno tremare l’Inghilterra. Sudditi sotto choc

Il principe William e Kate Middleton sono stati accusati di non aver rispettato le regole imposte dal governo inglese per contrastare la pandemia di Covid-19. Secondo quanto stipulato da Boris Jonhson, infatti, è vietato incontrarsi in gruppi maggiori di sei persone, compresi i bambini, sia al chiuso che all’aperto, se non facenti parte dello stesso nucleo familiare. Non è quello che hanno fatto i futuri regnanti d’Inghilterra, beccati a passeggiare nel parco in una comitiva di ben 9 persone e tutti senza mascherina. In questo modo hanno destato l’indignazione di tutti i suddito, costretti a un Natale differente dal solito.

Ma partiamo dall’inizio e spostiamoci a Sandrigham. Ogni Natale la famiglia reale festeggia nella tenuta, ma quest’anno la regina Elisabetta è rimasta in isolamento insieme al marito Filippo. La sua assenza ha fatto si che il grande parco fosse aperto al pubblico per la festività, e quindi anche Luminate, un sentiero luminoso. E’ proprio qui che sono stati avvistati William e Kate Middleton insieme ai tre figli. Fin qui tutto bene, se con loro non fossero stati presenti anche il principe Edoardo, la moglie Sophie e i due bambini, superando il limite consentito.

Anche i minori infatti vengono conteggiati nei limiti imposti dal governo inglese, dunque facendo dei conti abbiamo: William, Kate Middleton, George, Charlotte e Louis per il primo nucleo familiare; Edoardo, Sophie, Lady Louise Windsor e James Visconte Severn per il secondo nucleo familiare. Per un totale complessivo di nove persone, ben tre in più rispetto alle restrizioni. C’è da dire che il Norfolk, dove si trova la tenuta di Sandrigham, rientra nel tier 2, ossia in una zona dove si attuano restrizioni di secondo livello, e non si sa con precisione se li le regole valgono anche per i più piccoli.

Subito sono scoppiate le polemiche e i civili presenti nel sentiero luminoso hanno anche scattato delle foto. “Secondo me stavano chiaramente infrangendo le regole del Covid, perché c’erano nove di loro provenienti da due famiglie separate”, “Ovviamente stavano tutti passando una serata divertente. Si capiva che i giovani reali si stavano divertendo molto, ma non ho potuto fare a meno di pensare che forse esiste una regola per loro e un’altra per tutti noi. È stato davvero piuttosto palese”, hanno detto i passanti, tutti evidentemente risentiti dal comportamento di William e Kate Middleton.

Del resto, questi sono tempi duri e la tensione è alta. In tutto il mondo tantissime persone stanno rinunciando a trascorrere il Natale insieme ai loro affetti più grandi e alle loro famiglie. Abbracci e baci sono ormai storia passata, tutti attendono con ansia che la situazione migliori. Sembra ovvio che la pandemia colpisca in modo differente e che ci siano persone privilegiate. E’ chiaro che i reali hanno la possibilità di essere sempre sotto controllo e di poter condividere dei momenti insieme senza la paura di un contagio, come hanno fatto William e Kate Middleton.

Nonostante questo, la regina Elisabetta ha deciso di essere di esempio per il suo popolo e di non festeggiare il Natale insieme ai suoi figli e nipoti. E’ importante che chi si trova ai vertici della società e soprattutto popolarità, debba dare il buon esempio e seguire le regole. E’ quello che è accaduto in Italia con i programmi televisivi. Nonostante i continui controlli, l’indignazione per il mancato rispetto delle norme anti contagio era alta e anche i vip si sono dovuti adeguare. Ma William e Kate Middleton vengono subito difesi da palazzo: “Le famiglie sono arrivate autonomamente e non avevano in programma di incontrarsi lì. Sono entrate nel sentiero in slot consecutivi, ma separati”. Insomma, un lieve strappo alla regola che gli possiamo perdonare, considerando che in tutto il mondo c’è chi raggira le leggi in modi molto più gravi.