William rompe il silenzio sul tradimento alla moglie: “E’ stato un contrattempo, è durato poco. Ecco la verità”, Inghilterra sotto choc

A parlare dei presunti tradimenti del principe William a Kate Middleton è intervenuta Angela Molland, giornalista ed esperta della famiglia reale, che da sempre si è interessata molto alla vita dei duchi di Cambridge e ai pettegolezzi che li riguardano. Che ci sia una crisi tra la coppia di sposi è voce ormai in circolo da tempo, ma non sono state mai confermate le ipotesi di eventuali infedeltà e la corte non le ha mai commentate. Nonostante questo, si vocifera di varie donne con cui il futuro erede al trono si sarebbe intrattenuto al di fuori dei vincoli matrimoniali.

Tra queste, quella che ha fatto maggiore scandalo è stata Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley e amica molto intima di Kate Middleton. Quando la giovane sposa si è ritrovata catapultata all’interno di un mondo diverso dal suo, quello della famiglia reale d’Inghilterra, circondata da nobili e persone di altissimo rango, la Hanbury è stata la prima a tenderle la mano, conquistando così la sua fiducia. Ma come è stata ricambiata questa fiducia? Si dice che l’amicizia tra la marchesa è il principe William sia sconfinata in un rapporto che di amichevole ha ben poco.

Rose Hanbury è anche una vicina di casa dei duchi di Cambridge nel Norfolk, cosa che avrebbe reso gli incontri tra i due semplici e multipli. I rumors dettarono molto scandalo, ma Angela Molland è intervenuta dopo due anni per sminuire l’accaduto e ipotizzare che questa storia per Kate Middleton abbia rappresentato solo un contrattempo. “William non è il tipo che metterebbe in pericolo il suo matrimonio e la monarchia” ha affermato con sicurezza la giornalista, “Ho sempre avuto il sospetto che i due sono stati solo buoni amici. Non nego la possibilità di un legame inappropriato”.

A farla parlare con tale convinzione è stata anche la durata dei pettegolezzi, finiti con la stessa velocità con cui si sono sparsi in tutto il Regno Unito e non solo: “Il fatto che il pettegolezzo sia durato solo qualche mese per finire poi nel dimenticatoio, mi fa pensare che per i duchi si è trattato solo di un semplice contrattempo”. Angela Molland non è l’unica giornalista che difende il rapporto tra il principe William e Kate Middleton. In molti hanno dichiarato che il futuro erede al trono d’Inghilterra è molto fedele alla sua bella moglie. “Sarà stato solo un malinteso. Quel periodo per i duchi è stato molto stressante. Questo potrebbe spiegare la ragione del possibile flirt. Soprattutto si può notare che quello della marchesa è stato l’ultimo scandalo che li ha visti da protagonisti.”

I ricostruttori della storia hanno imputato al possibile tradimento di William anche un motivo di rottura con suo fratello. E’ risaputo che i giovani principi hanno vissuto con molta difficoltà i problemi dei genitori, Carlo e Diana, e la presenza ingombrante di Camilla Parker-Bowles all’interno del loro matrimonio. Proprio per questo Harry, molto sensibile all’argomento, venuto a sapere del comportamento del fratello maggiore gli avrebbe rimproverato di poter rovinare la vita di Kate Middleton come lo è stata quella della loro amata e compianta madre, lady D. Lo stesso William ha sempre dichiarato che la Hambury fosse una delle sue più care amiche e nulla di più… sarà così? E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.