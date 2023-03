Willian Bigode, Marçal Siqueira, Gabriel Nascimento: quem é quem no esquema com o qual Gustavo Scarpa relata prejuízo milionário

Reportagem do Fantástico revelou áudios que mostram a angústia do jogador Scarpa com prejuízo milionário após investir em criptomoedas. Mensagens de texto e de áudio revelam detalhes do golpe sofrido por Gustavo Scarpa

Com promessas de lucros de até 5% ao mês, Gustavo Scarpa, ex-jogador do Palmeiras, hoje no futebol inglês, investiu mais de R$ 6 milhões em criptomoedas em 2020. A aplicação, segundo ele, havia sido indicada por Willian Bigode, que também jogava no time paulista e agora é atleta do Fluminense.

Em agosto do ano passado, ao afirmar que queria fazer o resgate de parte do seu dinheiro, Scarpa começou a desconfiar de um golpe. Pouco depois, em novembro do mesmo ano, registrou um boletim de ocorrência com a acusação de estelionato, como revelou reportagem do Fantástico exibida neste domingo (12).

🔔 O g1 agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar

“Pelo respeito, amizade, consideração e amor que eu tenho por você, queria te dar um toque antes. Infelizmente vou ter que falar da sua empresa”, disse Scarpa em áudio a Bigode antes de registrar o caso na polícia.

A empresa é a WLJC Consultoria e Gestão Empresarial, fundada em 2019, e que tem Bigode como um dos sócios. A empresa não está registrada em nenhum órgão regulatório do mercado financeiro.

LEIA MAIS

Esquema de criptomoeda: áudios revelam angústia de Scarpa após prejuízo milionário

Scarpa poderia ter rendimento de quase R$ 1 milhão ao ano com dinheiro perdido

Empresas envolvidas em golpe não tinham permissão para investir em criptomoedas

Gustavo Scarpa avisou Willian Bigode de que iria registrar queixa na polícia sobre a empresa do atacante

TV Globo/Reprodução

Abaixo, veja quem é quem no caso:

GUSTAVO SCARPA

Ex-jogador do Palmeiras, hoje no futebol inglês. Foi eleito o craque do Brasileirão em 2022. O jogador foi quem registrou o boletim de ocorrência na polícia citando a empresa de Bigode.

O que disse Scarpa? Pediu que seu advogado falasse em seu nome para a reportagem do Fantástico. O advogado disse que o cliente se encontra “muito decepcionado, inconformado e bem chateado”. E que o jogador espera ser ressarcido.

Mayke, jogador, também deu queixa na polícia relatando perdas milionárias. As conversas ao que o Fantástico teve acesso também indicam que o goleiro Weverton perdeu dinheiro.

WILLIAN BIGODE

Também jogador, tem 36 anos e foi colega de clube de Scarpa no Palmeiras. Hoje, Bigode joga no Fluminense. É um dos sócios da WLJC Consultoria e Gestão Empresarial. A WLJC tem uma parceira com XLand, empresa que tem filial em Rio Branco, no Acre.

Willian Bigode, jogador de futebol

Reprodução Fantástico

Quando procurado por Scarpa para que tentasse interceder no seu caso, Bigode disse que também tinha perdido dinheiro. “Metade do meu patrimônio, você tá doido. To aqui desesperado. Já não tem mais o que fazer.”

O que disse Bigode? Segundo a reportagem do Fantástico, à polícia, Bigode disse que não teve benefícios ao indicar ex-companheiros de clube.

CAMILA FAVA

Sócia de Bigode. Também garantiu a Scarpa que o jogador receberia o dinheiro, como revelou áudio do Fantástico.

O que disse Camila? Em depoimento à polícia, Bigode e Camila afirmaram que foram vítimas da Xland, que confiavam nas promessas da empresa e que fizeram investimentos e perderam dinheiro. Bigode disse que levou um calote de R$ 17,5 milhões, e Camila, de R$ 1,6 milhão.

Ao Fantástico, o advogado de Bigode e Camila disse que todas as informações que eles recebiam sobre a Xland eram repassadas para as pessoas próximas porque confiavam. “E tanto confiavam que investiram capital próprio. Não havia dúvida, naquele momento, sobre a licitude, sobre a legalidade do objeto tratado com a Xland.”

Camila Moreira Fava e o jogador Willian Bigode, sócios

Reprodução Fantástico

GABRIEL NASCIMENTO

É um dos donos da Xland e tem 30 anos. Para tentar convencer futuros investidores, dizia que a empresa tinha reservas financeiras astronômicas. A Xland afirma que está autorizada, juridicamente, a realizar operações de compra, venda, troca e recebimento no mercado digital de criptoativos.

Gabriel Nascimento, dono da XLand

Reprodução Fantástico

O que disse Gabriel? Ao Fantástico, afirmou que também é vítima da FTX, a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo. A FTX faliu em novembro do ano passado, deixando investidores do mundo inteiro no prejuízo. “Operávamos todos os recursos dos clientes dentro da FTX. Nós tínhamos uma totalidade 600 e poucos clientes. […] A gente está se organizando juridicamente para entrar com nosso recurso dentro da fila, que agora tem uma fila de recuperação judicial”, disse Gabriel.

JEAN RIBEIRO

Sócio da Xland. Scarpa também pediu a Jean Ribeiro, como mostrou o Fantástico, a devolução do dinheiro. Segundo o Fantástico, a Xland responde a três processos na Justiça do Acre. A acusação: um calote nos investidores de mais de R$ 2 milhões.

Jean Ribeiro, sócio da XLand

Reprodução Fantástico

O que disse Jean? Não retornou os contatos do Fantástico.

MARÇAL SIQUEIRA

Se apresenta como coach em desenvolvimento humano e gestão financeira. Tinha uma parceria com a Xland e participava de reuniões da empresa. Scarpa pediu a Marçal que fosse até Rio Branco, no Acre, cobrar a devolução do seu dinheiro. Segundo a reportagem do Fantástico, jogadores de futebol tiveram aulas e mentorias com Marçal, inclusive Bigode, que afirmou ter sido apresentado à Xland por ele.

Marçal Siqueira

Reprodução Fantástico

Enquanto se concentrava para um jogo, Scarpa ouviu de Marçal em novembro de 2022: “Você tem algum contato com PF? Peça para fechar mesmo fronteiras porque eu não tenho mais esperança”. No dia seguinte, Scarpa registrou boletim de ocorrência contra a Xland e Bigode.

O que disse Marçal? Em nota, o advogado dele afirmou que nenhuma conduta do seu cliente se aproxima de má fé e que não tem nenhum poder de decisão junto à Xland.

pappa2200