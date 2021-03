willie-peyote,-il-retroscena-sulla-sua-vita-sentimentale:-“e’-complicato”

Da Willie Peyote arriva una confessione agrodolce che riguarda un aspetto del privato. Lui non nasconde quale sia la situazione.

Willie Peyote è tra i concorrenti in gara a Sanremo 2021 ed il suo brano ‘Mai dire mai (la locura)’ è piaciuto a tanti. Il 35enne originario di Torino, che sembra avere abbandonato il rap, ottiene consensi però anche per la genuinità che lo contraddistingue. Lui fa dell’umiltà e della semplicità il proprio mantra, in tutto. Anche in amore. Che però continua a latitare. Lo stesso Willie Peyote, alias Guglielmo Bruno all’anagrafe, confessa di essere single e di sentirsi bene così, pur credendo in quello che è il più forte dei sentimenti. Già nel 2019 a ‘Le Iene’ ribadiva questi concetti.

È esemplificativo il titolo di un suo singolo pubblicato nel 2019. ‘La tua futura ex moglie’ si chiamava quella canzone, che lascia intuire quanto disincantata sia comunque la visione del torinese in questo ambito. La canzone era dedicata ad una donna con la quale non è mai avvenuto niente. E ci sono altri stralci di testi di diverse canzoni che rimandano ad una qualche figura femminile capace di smuovere le cose. Ma con cui finora non è mai accaduto niente di significativo. Se c’è un qualcosa che è sempre presente nei temi trattati da Guglielmo, quella è la sincerità.

Willie Peyote, il suo esordio da big a Sanremo è ottimo

Ora è tempo di concentrarsi su questa bella esperienza al Festival di Sanremo 2021, la sua prima all’interno della sezione big. Dopo le prime due serate, nel corso delle quali hanno cantato tutti i 26 big in gara, il ‘Peyote’ si trova molto in alto in graduatoria. Lo vediamo issato al quinto posto in classifica, segno che la sua Mai dire mai (la locura)’ è piaciuta molto. Secondo alcuni sembra che ci possano essere anche delle buone possibilità di potere ottenere qualcuno dei premi collaterali previsti, oltre a quello che riguarda il titolo di vincitore dell’edizione del Festival.

Si tratta dei seguenti. Premio della Critica ‘Mia Martini’, Premio della Sala Stampa Radio-TV ‘Lucio Dalla’, Premio ‘Sergio Bardotti’ per il miglior testo, Premio ‘Giancarlo Bigazzi’ per il miglior arrangiamento, Premio Assomusica, Premio ‘Sergio Endrigo’ per la migliore interpretazione, Premio Pubblico dell’Aristom e Premio ‘Nilla Pizzi’ alla miglior interpretazione e canzone, tra gli altri.

