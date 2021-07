wimbledon,-i-risultati-dei-sedicesimi:-fuori-fognini,-avanza-djokovic.-ok-le-big-nel-tabellone-femminile

I risultati dei sedicesimi di finale di Wimbledon: Fognini sconfitto da Rublev, Djokovic batte Kudla. Nel femminile avanzano Pliskova, Swiatek e Sabalenka

Gli ottavi di Wimbledon restano un tabù per Fabio Fognini. Dopo due successi nei turni precedenti, il tennista nativo di Arma di Taggia si ferma al terzo turno contro il talento russo, numero 7 al mondo, Andrey Rublev. In quasi 3 ore di match Fognini è costretto ad alzare bandiera bianca con il punteggio di 3-6 / 7-5 / 4-6 / 2-6. Stacca il pass per gli ottavi di finale il numero 1 al mondo, Novak Djokovic, dovendosi sudare un terzo turno al tie-break contro il combattivo Denis Kudla (114 ATP). Dopo aver vinto 6-4 / 6-3 i primi due set, al terzo Djokovic ha avuto bisogno di 61 minuti per finalizzare il 7-6 (9-7) decisivo.

Tre successi su tre per le big del tabellone femminile impegnate nei sedicesimi di finale. Karolina Pliskova liquida la connazionale ceca Martincova in 2 set con un doppio 6-3. Tutto facile per Swiatek che prende a pallate Irina Camelia Begu lasciandole appena un game (6-1 / 6-0). Successo con tanto di bagel anche per Sabalenka che si sbarazza 0-6 / 3-6 di Osorio Serrano.