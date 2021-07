Wimbledon, i risultati del mercoledì: esordio ok per Berrettini e Giorgi, avanti Fognini e Djokovic

I risultati del mercoledì di Wimbledon: esordio positivo per Berrettini e Sonego, al terzo turno Fognini e Djokovic. Nel femminile ok Camila Giorgi

Terzo giorno di Wimbledon ricco di emozioni e spettacolo. Tanta attesa per l’esordio di Matteo Berrettini, il tennista azzurro più quotato per andare avanti nel tabellone maschile. Il numero 9 al mondo ha superato in 2 ore e 18 minuti di gioco l’argentino Guido Pella in 4 set conclusi 6-4 / 3-6 / 6-4 / 6-0. Esordio positivo anche per Lorenzo Sonego che in 3 set si è sbarazzato del portoghese Joao Sousa con tanto di bagel al terzo (6-2 / 7-5 / 6-0). Avanza al terzo turno Fabio Fognini: il tennista ligure batte in 4 set il serbo Djere cedendo un solo set senza punti (6-3 / 6-4 / 0-6 / 6-4). Abbandona il torneo Andreas Seppi, sconfitto in 3 set da Kudla, mentre il siciliano Caruso fa tremare Cilic in due tie-break (7-5 / 7-1) e poi alza bandiera bianca al terzo set (6-1) ormai privo di energie fisiche e mentali.

Nel femminile Camila Giorgi supera l’ostacolo Teichmann a pieni voti con un doppio 6-2. Fra le big da registrare il ko della numero 6 al mondo Sofia Kenin, battuta da Madison Brengle 6-2 / 6-4. Servono 3 set a Svitolina (6-3 / 2-6 / 6-3) per eliminare Van Uytvanck e altri 3 a Sabalenka contro Boulter (6-4 / 3-6 / 3-6). Tutto facile per Swiatek contro Zvonareva (6-1 / 6-3) e Pliskova contro Vekic (6-2 / 6-2).