wimbledon,-i-risultati-del-primo-turno:-fuori-sinner-e-tsitsipas,-djokovic-avanti-in-4-set

Archiviato il lunedì di Wimbledon: Tsitsipas fuori al primo turno, Djokovic avanza in 4 set. Giornata complicata per gli italiani con 3 eliminazioni

Primo giorno di Wimbledon, attesa bagnata dalla pioggia che non abbandona Londra neanche in piena estate. Si parte con qualche ora di ritardo, ma ne vale la pena per vedere subito il successo di Djokovic che lascia un set contro Draper ma si impone in rimonta 4-6 / 6-1 / 6-2 / 6-2. Va peggio a Tsitsipas, prima grande delusione del tabellone maschile, sconfitto da Tiafoe in 3 set 4-6 / 4-6 / 3-6. Primo turno ostico per gli italiani impegnati all’esordio. Subito fuori Sinner che conferma lo scarso feeling con l’erba: il tennista di San Candido cede in 4 set a Fucsovics 5-7 / 6-3 / 7-5 / 6-3. Arrivano due sconfitte anche per Travaglia eliminato da Martinez (6-3 / 2-6 / 6-4 / 6-4), e il siciliano Marco Cecchinato che si becca anche un bagel da Broady (3-6 / 4-6 / 0-6). Può sorridere invece Seppi che supera il portoghese Sousa in rimonta 4-6 / 6-4 / 7-5 / 6-2.

Una sola sorpresa al femminile. La numero 10 al mondo Kvitova sconfitta in 2 set dalla talentuosa Stephens (6-3 / 6-4). Tutto facile per le altre big impegnate all’esordio. Sabalenka supera Niculescu 1-6 / 4-6. La numero 6 al mondo Kenin liquida Xinyu Wang 4-6 / 2-6. La polacca Swiatek (numero 9 WTA) supera 6-4 / 6-4 Su Wei Hsieh.