windtre-down,-problemi-in-tutta-italia

WindTre down in tutta Italia oggi domenica 6 dicembre, problemi di connessione e ricettività dell’operatore telefonico sono stati segnalati in tutta Italia da nord a sud. Moltissimi utenti infatti riportano malfunzionamento su rete mobile. Al momento le segnalazioni di down per WindTre arrivano sopratutto dal cento nord ma problemi vengono indicati anche nel resto del Paese come riporta il sito downdetector.it. Diversi utenti spiegano di non avere linea ma altri lamentano invece connessioni lentissime, problema probabilmente dovuto al sovraccarico delle linee rimaste attive.

Altri segnalo che i problemi son iniziati già ieri a singhiozzo prima che WindTre andasse in down oggi. Alcuni utenti sui social indicano che oggi WindTre regala giga illimitati che però a causa del down sono inutilizzabili. “Oggi Wind Tre regala giga illimitati. Peccato che la rete sia saltata” ha scritto un utente. “Oggi giornata di giga illimitati connessione bloccata sul telefono, sarebbe bastato farmi utilizzare il Servizio che pago e non crearmi un disservizio” ha scritto un altro. Nella giornata di oggi, 6 Dicembre 2020, l’operatore telefonico infatti aveva offerto ai suoi clienti Giga illimitati di traffico internet mobile tramite una promo che è stata attivata automaticamente e che resta valida fino alla mezzanotte. La promozione permette di non consumare per oggi i Giga del proprio piano tariffario .