WINDTRE: prorogata la Restart per P. IVA da 7,99€

WINDTRE ha deciso di spostare ulteriormente la scadenza delle sue promo Restart dedicate ai clienti con la Partita IVA. La nuova scadenza è stata fissata per il 31 Gennaio 2021.

Professional Full Promo Restart

La prima tariffa della gamma Restart di WINDTRE prende il nome di Professional Full e prevede Minuti illimitati verso tutti in Italia e in Unione Europea, Giga Senza Limiti in 5G validi nel territorio nazionale, 10GB dedicati al roaming europeo, 100 SMS in Italia ed Europa, e ben 20 Minuti di chiamate verso alcuni paesi esteri al costo di 13,99€ al mese IVA esclusa.



Le chiamate internazionali sono incluse per i numeri fissi e mobili di USA, Svizzera, Australia, Bangladesh, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Thailandia e per tutti i paesi Europei.



La promo è disponibile con questo sconto solo se si proviene da alcuni operatori, virtuali e non, eccetto Vodafone e ho.mobile.

Professional Staff Promo Restart

La seconda promo è disponibile solo in caso di attivazione della Full ed è dedicata ai dipendenti o collaboratori che necessitano di una SIM aziendale. Professional Staff gode di 50GB di traffico dati da utilizzare in Italia, 10GB dedicati al roaming in Europa e Minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili al costo mensile di 7,99€ sempre IVA esclusa.

Il prezzo sale a 9,99€ al mese se si proviene da Vodafone o dal suo second brand.

Costi di attivazione

Professional Full e Staff hanno un entry fee di 5€. Entrambe le offerte telefoniche hanno un impegno contrattuale di 24 mesi. In caso di recesso anticipato prima di suddetto tempo è previsto l’addebito di 45€, rateizzabili a 1,875€ al mese per due anni.