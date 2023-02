Wood Bunny su OnlyFans foto video immagini : Wood Bunny, la falegname più sexy del web

Wood Bunny, la falegname più sexy del web costruisce mobili in bikini e arrotonda su OnlyFans

Costruisce mobili esibendo un corpo scolpito grazie al quale arrotonda su Fansly, piattaforma simile a OnlyFans. È falegname, ma anche modella e personal trainer. Si chiama Casy Joel, ma i social la conoscono come “Wood Bunny”. La sua caratteristica sono i video nei quali si mostra mentre, in abiti succinti, spesso in bikini, realizza mobili che poi vende attraverso il suo shop online aperto durante la pandemia.

Come riporta Leggo.it, la passione per la falegnameria è nata in Casy mentre studiava arte e fotografia. Suo padre le ha poi trasmesso il mestiere e già nel 2007 aveva una certa dimestichezza con gli strumenti dal lavoro. Accanto all’arte della falegnameria, come detto, c’è anche l’amore per la palestra. Non a caso Casy è personal trainer e sfrutta la propria fisicità per arrotondare su Fansly.

