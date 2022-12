World’s Best vineyards, le migliori cantine del mondo 2023: quattro italiane nella top 99

Grande attesa ogni anno per il premio “World’s Best vineyards” che viene riconosciuto alle cantine nel mondo che riescono a fornire agli appassionati le esperienze vitivinicole più incredibili.

Ma non solo. Si tratta di luoghi perfetti per degustare vini fantastici e conoscere ogni singolo processo che l’uva compie dalla pianta e fino alla cantina. E ci sono anche le cantine in cui si può dormire, oppure mangiare, per vivere una visita a 360°. Nell classifica ci sono meraviglie architettoniche moderne, antiche cantine protette dall’Unesco, ristoranti con stelle Michelin e piccole cantine a conduzione familiare dove sono gli stessi proprietari che conducono i tour. Ma poi ci sono quelle che offrono qualcosa di diverso, come un giro in carrozza d’epoca trainata da cavalli attraverso il vigneto, tapas tra una collezione di auto d’epoca splendidamente restaurate, opere d’arte di artisti come Pablo Picasso e lezioni di cucina. Per quanto riguarda le cantine italiane, Antinori nel Chianti Clssico di Marchesi Antinori è nella top 10 (sesto posto). Le altre cantine italiane sono lontane (e sono poche): al 61° Ferrari Trento, al 73° Ceretto in Piemonte e all’83° Gaja in Piemonte.

ECCO LA CLASSIFICA 1-50