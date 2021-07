wuhan-gates,-il-libro-sul-complotto-nwo-nel-covid-19.-disponibile-come-e-book

“WuhanGates I” Il complotto del Nuovo Ordine Mondiale è il libro scritto Fabio Giuseppe Carlo Carisio (iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte dal 1991) e già corrispondente di cronaca giudiziaria per i quotidiani Il Giornale e Libero. Nella nuova veste di direttore del webmedia di investigazioni giornalistiche internazionali Gospa News e di autore per il sito DataBase Italia e quello americano di geopolitica ed intelligence Veterans Today, Carisio ha svolto 39 inchieste denominate WuhanGates per gli intrighi tra il laboratorio cinese e il sedicente filantropo Bill Gates, diventato imperatore mondiale dei vaccini in un cartello delle Big Pharma dopo aver finanziato i pericolosi esperimenti sui supervirus chimerici SARS, infettati con HIV/AIDS, proprio nel Wuhan Institute of Virology.

Le prime 27 inchieste sono state raccolte e sinteizzate nel libro che non solo prova la teoria del virus SARS-Cov-2 costruito in laboratorio ma anche le trame tra intelligence e politica di una pandemia “pianificata da decenni” come sostenuto dall’avvocato Robert F. Kennedy jr. Nel saggio, stampato da Edizioni Gospa (proprietaria del sito Gospa News), emergono anche chiaramente le gravissime omissioni commesse da vari governi nell’affrontare l’emergenza pandemia che si sono configurate soprattutto nelle terapie efficaci ignorate (ad esempio cortisone) nonostante gli appelli dei medici, diventate successivamente oggetto di oltre 500 denunce alle Procure della Repubblica sulla base dell’esposto pilota realizzato dall’avvocato Alessandro Fusillo con il biologo Franco Trinca e il presidente di European Consumers, Marco Tiberti.

Da alcuni giorni il libro cartaceo è in fase di esaurimento (verificare disponibilità prima dell’ordine) ma proprio per questo Edizioni Gospa ha messo in vendita la versione E-Book che viene inviata in PDF per email a soli 7 euro. Informazioni più dettagliate e ordini sul sito Gospa News o alla email 007@gospanews.net.

IL PROFILO DELL’AUTORE

Fabio Giuseppe Carlo Carisio, classe 1967, è giornalista pubblicista dal 1991. Ha diretto vari giornali locali piemontesi ed è stato corrispondente per i quotidiani Il Giornale e Libero. Nel 2018 ha fondato il webmedia di informazione giornalistica cristiana Gospa News. Dal 2019 è autore sul sito americano di gepolitica ed intelligence militare Veterans Today. Le sue investigazioni internazionali sono state pubblicate su Reseau International, Sputnik Italia, Maurizio Blondet e altri portali di contro-informazione. Alcune inchieste sono state tradotte in varie lingue e pubblicate su siti cinesi, russi, bulgari, mediorientali e latino americani.

Fabio Carisio con il professor Vittorio Sgarbi durante una conferenza sulla figura di Cristo nella storia dell’arte