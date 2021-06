Wwdc 2021, facciamo il punto su tutte le novità Apple: da iOs 15 a MacOs Monterey

Confermate tutte le nuove versioni dei sistemi operativi per iPhone, iPad e Mac assieme ad altri servizi lato software

(Foto: Apple)

Tantissime novità lato software in occasione dell’evento Wwdc 2021 che Apple ha tenuto nella sera di lunedì 7 giugno in diretta streaming. Ufficiali i nuovi sistemi operativi iOs 15 per iPhone, iPadOs 15 per iPad e MacOs Monterey per Mac. Non è stato presentato alcun dispositivo hardware, nonostante i rumors delle ultime settimane puntassero qualche sorpresa. Facciamo il riassunto degli annunci più succulenti.

Le novità di iOs 15

(Foto: Apple)

Numerose le novità di iOs 15 (in buona parte anticipate) che partono dalle basi solide di iOs 14. FaceTime sfrutta l’audio spaziale per una qualità della voce superiore e con FaceTime Links si possono creare collegamenti immediati per una videochiamata anche a utenti Android e Windows, mentre con SharePlay si possono condividere musica, spettacoli o film preferiti con l’interlocutore o anche lo schermo per usi di svago, produttività o didattici.

Il sistema operativo crea un ampio riepilogo delle ultime notifiche con un’area estesa e ricca di contenuti più facilmente fruibili. Attraverso la funzione Focus si possono scegliere profili preimpostati per gestire le notifiche e relative priorità. Tra le altre novità, la possibilità di creare chiavi digitali per auto o hotel in Wallet, più info (come qualità dell’aria) su Meteo e l’estrazione di testo riconosciuto dalle foto scattate, poi da incollare dove si vuole. Arriveranno entro fine anno le rinnovate mappe più dettagliate e realistiche e si estende la ricerca spotlight dalle foto ai contatti.

L’app Salute aggiunge il parametro della stabilità della camminata per controllare postura e rischio di caduta, mentre tutti i parametri fisici raccolti possono essere condivisi facilmente col proprio medico. Con AirPods, si sfrutterà un sistema che rende più semplice ascoltare le persone circostanti (con cancellazione del rumore) per persone con problemi uditivi non gravi e una versione migliorata di Trova il mio. iOs 15 arriverà il prossimo autunno in versione pubblica da iPhone Se di prima generazione e iPhone 6s e 6s Plus agli ultimi iPhone 12, anticipata dalla beta a luglio.

iPadOs 15 e MacOs Monterey

(Foto: Apple)

iPadOs 15 prende in prestito da iOs 14 la possibilità di organizzare i widget in libertà nella homescreen e anche l’app library raggiungibile dal dock per una completa personalizzazione e organizzazione. Riprogettata la gestione del multitasking con più opzioni e gesture per muoversi da un’app all’altra. Risulta più semplice prendere note con pennino grazie a Quick Notes, c’è la traduzione automatica di un linguaggio riconosciuto dal sistema e anche Safari apre a una più semplice organizzazione della sessione di navigazione, soprattutto grazie ai gruppi di tag. iPadOs 15 esce da subito in versione beta e in autunno in versione pubblica da iPad Mini 4 in poi, iPad 5 in poi, iPad Air 2 in poi e su tutti gli iPad Pro.

Tante delle novità di iOs 15 sbarcano anche su MacOs Monterey come per esempio le migliorie di FaceTime, la modalità Focus con i profili pensati per quando si lavora, si riposa o non si vuole essere disturbati e anche le note Quick Notes di iPadOs 15. AirPlay arriva su Mac, mentre con Universal Control se due dispositivi come un Mac e un Pad sono vicini basta un solo set di tastiera e trackpad per controllarli entrambi, con possibilità anche di trasferire file al volo o passare col cursore da uno all’altro.

Anche MacOs Monterey si rende subito disponibile in beta, per poi uscire a luglio. Si può installare su iMac dal 2015, iMac Pro dal 2017, MacBook dal 2016, MacBook Air e Pro dal 2015, Mac Pro dal 2013 e Mac Mini dal 2016.

Le altre novità tra domotica e iCloud+

(Foto: Apple)

Lato domotica, si potrà rispondere al campanello smart da Apple Watch, si potranno visualizzare i video di sorveglianza su Apple Tv e integrare Siri su prodotti di terze parti. Lo smart speaker HomePod Mini avrà l’audio loseless da Apple Music e arriverà in Italia a fine anno.

iCloud+ aggiunge alcune funzioni alla versione standard come per esempio una sorta di vpn chiamata Private Relay, la creazione di indirizzi email provvisori usa e getta per registrazioni con Hide my email, può connettere un numero illimitato di videocamere di sorveglianza e può accogliere un contatto che potrà avere accesso in caso di dipartita del proprietario dell’utenza.