X Factor 2021, Lodovica Comello si chiama fuori: non è lei il dopo Cattelan

Non sarà Lodovica Comello la nuova conduttrice di X Factor 2021. Nei mesi scorsi è spuntato anche il suo nome per il dopo Alessandro Cattelan, ma oggi è arrivata la smentita. Ieri sera Tv Blog aveva fatto sapere che le quotazioni di Lodovica Comello a X Factor 2021 erano cresciute. Insomma, che lei fosse in testa nella corsa rispetto a tanti altri nomi ancora in ballo. La conduttrice di Italia’s Got Talent sembrava in pole position, invece si è rivelata un’indiscrezione non corrispondente al vero. Stamattina infatti Lodovica ha smentito su Instagram.

La Comello ha fatto un video pubblicato tra le sue stories in cui, con un pizzico di ironia, ha detto che non sarà lei la nuova conduttrice di X Factor. Ha iniziato dicendo di aver letto in questi giorni ha letto molte indiscrezioni sul fatto che dovrebbe essere lei a condurre il talent show di Sky dopo l’addio di Cattelan. A questo punto è stata interrotta dal figlio che voleva attirare la sua attenzione. Dopo una battuta sul piccolo, la conduttrice ha specificato che non prenderà il posto di Cattelan:

“Non è vero, non sarò io la conduttrice del prossimo X Factor. Come vedete sono impegnata a fare altre cose. Sono impegnata a prendermi cura del mio aspetto”

Il riferimento è a un filtro che ha usato e che modifica il viso, facendolo risultare rifatto chirurgicamente ai massimi livelli. Nel video inoltre Lodovica ha usato un accento sudamericano. Ma se non sarà lei, anche se le sarebbe piaciuto, chi sarà allora il nuovo conduttore di X Factor 2021? Si avvicina sempre più il momento della verità, visto che non manca poi molto all’inizio delle audizioni. L’ipotesi Marco Maccarini sembra essere sfumata.

Per quanto riguarda i giudici di X Factor 2021, sempre Blogo ha scritto che non dovrebbero esserci modifiche. Dietro al bancone della giuria quindi dovrebbero essere stati confermati tutti e quattro i volti della passata stagione: Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton. Una scelta che non stupirebbe più di tanto qualora di rivelasse vera, perché i giudici l’anno scorso sono piaciuti al pubblico. Tutto da confermare ancora, sono delle indiscrezioni come sempre da prendere con le pinze. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte della produzione.