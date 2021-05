Svolta per Sky e X Factor ma anche per il giovane attore Ludovico Tersigni che a quanto pare ha convinto i vertici di rete e la produzione del format d’essere la persona giusta per sostituire Cattelan che dopo 10 anni di presenza nel programma di giovani talenti musicali punta ad un programma innovativo nella rete di stato. Secondo quanto riferito da Dagospia Tersigni è un volto nuovo che piace al pubblico, soprattutto quello giovane, che nelle sue interpretazioni in Summertime e Skam ha dimostrato d’essere intraprendente e di talento.

Ludovico Tersigni solonotizie24

Ludovico Tersigni d’attore a conduttore d’X Factor

Sostituire l’estro, la bravura e l’originalità di Cattelan non sarà facile ma Sky crede nei giovani e se 10 anni fa ha dato l’opportunità ad un conduttore alle prime armi è ancora convinto che la direzione di X Factor sia d’affidare ad un volto nuovo. Ludovico si è fatto notare non solo nelle serie sopra citate di Netfilx ma anche in fiction targate Rai come Tutto può succedere dove ha recitato a fianco di Matilda de Angelis e Benedetta Porcaioli anche loro giovani attrici sulla cresta del successo.

Secondo alcuni rumors Sky e la produzione di X Factor avrebbero fatto numerosi provini per trovare il successore di Cattelan, ma soprattutto per scegliere la persona giusta in grado di non far rimpiangere il bravissimo conduttore. L’arrivo di Tersigni avrebbe sbloccato le selezioni, il giovane dal viso acqua e sapone, sguardo da corteggiatore che ha fatto innamorare tantissime teen avrebbe colto nel segno e convinto gli addetti ai lavori d’essere la persona giusta.

Ludovico Tersigni fonte Instagram

Leggi anche —->5 curiosità su Il paradiso delle signore: due attori si sono sposati, il set non è a Milano

Ludovico Tersigni star di Summertime e Skam

Giovane attore, intraprendente dal fascino naturale Ludovico Tersigni ha conquistato il ruolo di conduttore della prossima edizione di X Factor. Tersigni per il momento ha avuto solo esperienze d’attore, le sue interpretazioni in Summertime e Skam ma anche in Tutto può succedere non sono passate inosservate. Smentita la notizia che Ludovico sia parente di Alessandro Tersigni protagonista de Il Paradiso delle Signore, mentre è vero che è il nipote di Diego Bianchi, conosciuto come Zorro, alla conduzione di Propaganda Live.

Leggi anche —->Matilda De Angelis chi è: acne, fratello attore, ex fidanzato collega Andrea Arcangeli

Ludovico ha accettato di cimentarsi nel ruolo di conduttore, ruolo che fino ad ora è stato brillantemente eseguito da Cattalan. Per l’attore sarà un’esperienza nuova e i vertici Sky sono certi che Ludovico sia la persona giusta per portare al successo la prossima edizione di X Factor.