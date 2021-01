xiaomi-lancia-redmi-note-9t,-risparmio-e-performance-a-tutto-streaming

Xiaomi continua ad aggredire il mercato con i suoi prodotti che l’hanno condotta ai vertici in termini di quote di mercato internazionali e ovviamente anche in Italia. Dove è il secondo produttore in classifica col 19% della torta dietro a Samsung (al 38%) e davanti a Huawei, scivolata al 16%. Oggi arriva un altro tassello di questa parabola di successo: si chiama Redmi Note 9T 5G e come sempre offre prestazioni importanti a prezzi ultracompetitivi con uno stile elegante e smart.

Il Dot Display FHD+ misura 6,5 pollici, la scocca in policarbonato testurizzato – il lettore di impronte è collocato di lato – offre una presa sicura ed è anti-impronte, e il suo Gorilla Glass 5 protegge da eventuali cadute accidentali.

Lo streaming è al centro delle prestazioni: certificato Widevine L1 e TÜV Rheinland Low Blue Light, Redmi Note 9T è stato infatti progettato per gestire ore di visione di contenuti HD senza affaticare gli occhi, mitigando e modulando le emissioni di luce blu.

Nel cuore del nuovo telefono c’è un chip 5G integrato nel Dimensity 800U di MediaTek, fino al 100% più veloce rispetto alle generazioni precedenti. Insieme al suo modem, Redmi Note 9T garantisce un’ottima gestione energetica grazie al processore octa-core e alla tecnologia di elaborazione a 7nm. La connettività 5G – resa affidabile anche in condizioni di traffico congestionato – è ovviamente disponibile contemporaneamente su due schede Sim, novità per la serie Redmi Note. Quanto al comparto fotografico, Redmi Note 9T sfoggia una tripla fotocamera posteriore da 48 Mpixel con sensore di profondità da 2 Mpixel e obiettivo macro da 2 Mpixel, tutto organizzato in un pannello circolare sulla scocca del dispositivo. Il grande sensore da ½ pollice e l’architettura flagship Isp consentono inoltre una migliore qualità dell’immagine e un’elaborazione più rapida. Non mancano gli strumenti di creatività e fotoritocco (Night, Pro + RAW, HDR e la modalità Ritratto) che consentono di muoversi agevolmente anche nelle condizioni più ostiche.

La batteria è senz’altro uno dei punti di forza: ai 5.000 mAh di capacità e alla tecnologia del processore ad alta efficienza, Redmi Note 9T aggiunge infatti una ricarica veloce da 18W e un caricabatteria da 22,5W. Il brand garantisce quasi tre anni di utilizzo quotidiano senza un significativo degrado della capacità. Disponibile in due colori, Nightfall Black e Daybreak Purple, arriva il 25 gennaio in configurazione da 4GB+64GB su mi.com e nei Mi Store Italia a 269,90 euro e, solo per le prime 48 ore, su mi.com sarà acquistabile a un prezzo promozionale di 239,90. La configurazione da 4GB+128GB sarà invece disponibile su mi.com e nei Mi Store Italia a 299,90 euro e prossimamente sarà anche acquistabile in esclusiva con Tim.

Insieme al nuovo Redmi Note 9T il produttore cinese ha svelato anche Redmi 9T, un dispositivo più economico fortemente concentrato sulla fotografia (quad camera posteriore AI da 48MP con un sensore ultra grandangolare da 8 Mpixel, obiettivo macro da 2 Mpixel e sensore di profondità da 2 Mpixel, le foto in time-lapse) e i video, con la funzione movie frame che dà alle foto un aspetto più cinematografico senza bisogno di editing. Design asciutto, display FHD+ da 6,53 pollici Dot Drop, batteria monstre anche in questo caso da 6.000 mAh (ricarica da 18W e caricabatteria da 22,5W), e chipset Qualcomm Snapdragon 662. Dual sim, memoria espandibile via microSD fino a 512 GB, il Redmi 9T sarà presto disponibile in quattro varianti (Carbon Gray, Twilight Blue, Sunrise Orange e Ocean Green).

Durante l’evento sono stati presentati anche due nuovi dispositivi dell’ecosistema Xiaomi: Mi Smart Clock e Mi 360° Home Security Camera 2K Pro. Il primo, dal design al solito compatto e minimalista che contraddistingue gli accessori connessi e intelligenti del gruppo, monta un touchscreen a colori da 3,97 pollici e permette di visualizzare l’orario, il meteo, il calendario e funzionare come cornice per foto digitali. Insomma, uno smart display intelligente. Grazie alla speciale modalità Alba, per esempio, Mi Smart Clock è in grado di aumentare gradualmente la luminosità del display e il volume della suoneria quando si sospende la sveglia, agevolando così il risveglio dal sonno. E con Google Assistant e Chromecast integrati funziona da hub di controllo e di intrattenimento AIoT della casa, per controllarci tutti i dispositivi, dalle luci al termostato.

Mi 360° Home Security Camera 2K Pro è invece una videocamera di sicurezza da 3MP che può raggiungere una risoluzione di 2304×1296 per immagini ancora estremamente nitide. Apertura f/1,4, obiettivo 6P e sensore di immagine altamente sensibile garantiscono immagini a colori dettagliate e luminose anche in condizioni di oscurità. Individua le sagome umane grazie a un algoritmo e ovviamente notifica queste rilevazioni agli utenti. Sfoggia anche doppi microfoni e cancellazione attiva del rumore, per comunicare bidirezionalmente. E sul fronte della privacy la camera offre una modalità che consente di ruotarla verso l’interno, impendendo così di visualizzare l’ambiente circostante, attraverso una configurazione sulla loro app Mi Home. Il dispositivo supporta anche il controllo vocale tramite Google Assistant e Amazon Alexa. Entrambi arriveranno a marzo a 59,99 euro.

