yaman,-leotta-e-l’uovo-di-pasqua-(foto):-gravidanza,-riesplode-il-gossip

Pasquetta nel segno della dolcezza per Can Yaman e Diletta Leotta che su Instagram sono spuntati con una foto al miele. Anzi, al cioccolato, ritraendosi uno a fianco dell’altra, con tanto di uovo gigante personalizzato. Manco il tempo di pubblicare lo scatto, che il post è stato preso d’assalto, facendo incetta di like e commenti degli utenti, che sono andati in subbuglio. Tanto per cambiare i fan si sono divisi: da una parte coloro che credono che la relazione sia genuina e spontanea, dall’altra quelli che continuano a insinuare che la love story sia stata imbastita soltanto per visibilità e business. A proposito di spifferi, nei giorni scorsi si è persino sussurrato che il divo turco e la conduttrice di Dazn potrebbero essere in dolce attesa. A far trapelare la voce una donna che ha affermato di essere un’amica di vecchia data di Diletta.

Il magazine Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, nell’ultimo numero in edicola, ha lanciato una curiosa indiscrezione. Entrato in contatto con quella che si è definita un’amica d’infanzia di Diletta, ha sostenuto, in base a ciò che avrebbe confidato quest’ultima, che per la Leotta e Can la “cicogna potrebbe essere già in volo”. Ora giunge la foto pasquale, con l’uovo personalizzato. C’è chi nell’istantanea ha pure visto una sorta di messaggio cifrato: che quell’uovo al cioccolato sia una sorta di metafora dell’uovo della cicogna “in volo”? Chissà…

Scardina: “Io e Diletta veri”

Circa una decina di giorni fa, in modo alquanto sorprendente, è tornato a parlare della conduttrice catanese Daniele Scardina, in arte King Toretto, pugile che ha vissuto una love story durata circa un anno proprio con la Leotta. Lo sportivo si è confidato innanzi alle telecamere di Verissimo, spendendo parole di stima e affetto per la siciliana, nonostante oggi non abbia più alcun contatto con lei. A colpire anche un’altra esternazione dell’atleta.

Scardina, in un passaggio dell’intervista concessa a Silvia Toffanin, ha sottolineato come la relazione con Diletta sia stata “vera”. “Eravamo veri, era una storia vera“, ha ribadito Toretto. Secondo qualcuno la doppia sottolineatura è stata una frecciatina velata nei confronti del rapporto attuale tra la Leotta e Can Yaman.