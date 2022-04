Yari Carrisi distrugge il papà: “Ecco la verità sull’eredità. A chi vuole lasciare tutto”. Fan sotto choc

Per Yari Carrisi non è un momento facile, uno scontro molto importante con il padre Albano. Ecco come è il rapporto tra i due. Uno dei cantanti del panorama musicale italiano sempre molto apprezzato. Ma non solo, il successo di Albano è anche a livello internazionale. Il cantante di Cellino San Marco durante la sua vita ha fatto molto parlare di sé, non solamente per la sua carriera, ma anche per la sua vita sentimentale.

Ad oggi, il cantante, viene duramente attaccato dal figlio. Si tratta proprio di Yari Carrisi. Salito al successo insieme a Romina Power, la quale è poi diventata anche sua moglie. La coppia durante la loro vita ha dovuto affrontare delle tragedie, degli avvenimenti per i quali è rimasto un segno indelebile. Durante la loro relazione, hanno dovuto vivere il dramma della scomparsa della figlia Ylenia. Caso, ancora oggi, rimasto irrisolto.

Poi, finito il matrimonio con Romina Power, il cantante arriva a legarsi in seguito con Loredana Lecciso. I due non si sono mai uniti in matrimonio, ma hanno avuto due figli. Il Leone di Cellino non ha mai dimostrato la necessità di unire legalmente il matrimonio, anche perché la situazione non è molto comoda per il figlio Yari Carrisi, il quale è in continuo conflitto.

Yari Carrisi contro il padre Albano? La verità

Per capire meglio il rapporto complicato tra padre e figlio, basta pensare che Yari Carrisi ha aggiunto al cognome di suo padre anche quello di sua madre. Si potrebbe trattare solo dell’inizio di un conflitto, che potrebbe non trovare mai fine. Soprattutto dopo quello che è successo di recente, un evento che a Yari non è andato affatto bene. Ecco cosa è successo.

Sul profilo social di Yari Carrisi, il ragazzo ha pubblicato una foto della sua famiglia dove appaiono diversi membri, accompagnata dalla didascalia “My beautiful family”. Tutto normale direte voi, se non fosse che nella foto non compare proprio il padre Albano. Insomma si tratta di una situazione molto strana, aggravata da un evento che ha veramente finito per rompere il tutto.

Albano è molto legato con il figlio avuto dalla compagna Loredana Lecciso. Stiamo parlando di Albano Junior, al quale sembra abbia addirittura affidato in futuro La Tenuta di Cellino. Data questa decisione, il rapporto tra Yari Carrisi e il padre Albano si è indelebilmente sfaldato. Insomma il conflitto tra i due, che va avanti ormai da tanto tempo, sembra non verrà mai attenuato.

Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Yari Carrisi distrugge il papà: “Ecco la verità sull’eredità. A chi vuole lasciare tutto”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.