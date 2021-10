Yari Carrisi non ce la fa più e confessa tutto: Ecco perchè non sopporto mio padre. Cosa fa con Bido e con me no

Albano Carrisi sta avendo dei problemi con suo figlio Yari, col quale non va molto d’accordo. Il cantante di Cellino San Marco si trova spesso al centro del gossip a causa della sua vita sentimentale. Quando il matrimonio con Romina Power è terminato, ha iniziato una relazione con Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto anche due figli. I due però non sono mai convolati a nozze, nonostante le indiscrezioni al riguardo. L’uomo ha sempre affermato di non sentire il bisogno di una firma per confermare il legame d’amore che lo lega alla showgirl. Nonostante questo, ha detto che è con lei che vuole passare la vecchiaia.

Da quando Romina Power ha fatto ritorno in Italia, però, sembra che Albano Carrisi si stia ritrovando al centro di un triangolo amoroso. Non solo il pubblico italiano spera in un ritorno di fiamma con la ex moglie, ma la cantante stessa non perde occasione per scherzare sul loro rapporto e ricordare che lui sarà per sempre l’unico uomo della sua vita. Una situazione che sicuramente non può piacere a Loredana Lecciso, costretta a guardare il suo compagno mentre torna a calcare i palchi di tutta Italia, e a breve anche di tutta Europa, con questa ex che sembrava sparita dall’altra parte del mondo.

Uno dei più grandi desideri di Albano, come ha raccontato in un’intervista da Mara Venier, è quello di creare una bella famiglia allargata, con le due donne più importanti della sua vita che siedono allo stesso tavolo e vanno d’accordo. Ma, considerando il rapporto tra le due, questo non sembra un desiderio destinato a realizzarsi. Si aggiunge anche il fatto che il secondogenito avuto con Romina Power, Yari, sembra non andare molto d’accordo con suo padre. Non solo, appare sempre pronto a fargli qualche dispetto. Basta un’occhiata ai suoi social per capire che anche il loro rapporto non è molto idilliaco.

Yari Carrisi ha deciso di aggiungere al cognome del padre anche quello di sua madre. Adesso, su Instagram, è ufficialmente diventato Yari Carrisi Power. Questo potrebbe essere solo l’inizio di un cambiamento definitivo, che rappresenterebbe per Albano una vera e propria mancanza di rispetto. Ma non finisce qui: sulla pagina social dell’uomo è comparsa anche una fotografia che ha pubblicato con la didascalia “My beautiful family”. Peccato che nello scatto manchi proprio il suo papà. Accanto a lui, solo Romina Power, sua zia Taryn e la sua sorella scomparsa Ylenia.

A quanto pare a Yari non sarebbe andato a genio il legame tra il padre e la Lecciso tanto che si sarebbe sempre opposto alle nozze tra i due. Inoltre sembra che non vada giu al primogenito Carrisi, il legame speciale tra il papà e l'ultimo nato, Bido, che ha deciso di studiare per "mandare avanti" la tenuta di Cellino dove abitano i Carrisi. Sembra quindi che Albano non abbia mai vita facile. Fortuna che almeno si prospetta una importante ripresa lavorativa. Grazie ai vaccini, i contagi di Covid-19 stanno diminuendo e con loro anche le restrizione imposte dal Governo.

