yari-in-russia-con-la-sorella-ylenia:-un-post-su-instangram-li-tradisce

Le luci dei riflettori e del gossip sono sempre accese su Al Bano e sulla sua famiglia. Il cantante pugliese è, ormai, da tantissimi anni protagonista di tantissimi titoli sia di cronaca nera, per quanto riguarda la scomparsa della figlia Ylenia, sia di quella rosa per la sua vita privata divisa tra Romina Power e Loredana Lecciso. Inoltre, vanta di un affetto smisurato da parte di milioni di italiani e del popolo del web che è sempre attento a seguire sui social ogni cosa pubblicata da lui o da un membro della sua famiglia.

Pochissimi giorni fa, ciò che ha suscitato scalpore ed emozione nei fan è stata una instagram story pubblicata da Yari Carrisi, secondogenito di Al Bano e Romina Power. La coppia, sposatasi nel 1970, ha avuto quattro figli. Ylenia nello stesso anno del matrimonio, Yari nel 1973, Cristel nel 1985 e Romina Jr nel 1987. I coniugi si sono separati, poi, nel 1999 in seguito ad un periodo buio della loro vita. La separazione, infatti, fu solo l’epilogo finale di anni tremendi in quanto dagli inizi del 1994 la loro vita è cambiata per sempre.

La primogenita, Ylenia è scomparsa nel 1994 in America, durante un viaggio in solitaria a New Orleans. Viaggio cui Al Bano è stato sempre in disaccordo tanto che, proprio in seguito ad un’accesa discussione telefonica tra lui e la figlia, i familiari non hanno più avuto sue notizie. Da quel momento niente è stato più uguale nella famiglia Carrisi. Mentre Romina continua a credere che la figlia sia viva, come dimostra anche sui social, il cantante, invece, nel 2013 presentò istanza di dichiarazione di morte presunta della figlia al tribunale di Brindisi, dichiarata poi con sentenza nel 2014.

Molto spesso Romina pubblica, sul suo profilo instagram, foto con la figlia Ylenia e, quasi sempre, dichiara di aspettarla con tanto amore, quasi come se volesse autoconvincersi. Pochi giorni fa, invece, a pubblicare un tenero scatto è stato il figlio Yari. Lui, contrariamente alle tre sorelle, è sempre stato molto riservato e lontano dalla televisione. Sul suo profilo instagram è solito pubblicare per lo più i suoi viaggi, talvolta in solitaria, in posti molto particolari, poco conosciuti. E’ solito recarsi in Asia, in particolare in India, e in Russia.

Ebbene, proprio la foto-ricordo da lui condivisa, tramite instagram story, fa riferimento ad un periodo in cui tutta la famiglia di Al Bano si trovava a Mosca, precisamente nel 1986. La foto ritrae se stesso con le sorelle Ylenia e Cristel, e i suoi genitori. Manca solo Romina Jr perché non ancora nata. La foto ha fatto il giro del web facendo commuovere tantissimi fan e avendo molti commenti affettuosi e condivisioni.

