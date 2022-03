Yearn.Finance: cos’è e come funziona YFI

Yearn.Finance è tra le piattaforme di “prestito” più popolari su DeFi tanto che, negli ultimi tempi, ha registrato una rapida e inattesa crescita. In queste righe vedremo insieme tutto ciò che deve sapere su Yearn.Finance, il suo token YFI e se YFI è un buon investimento.

Cos’è Yearn.Finance?

Yearn.Finance è uno dei protocolli DeFi più intriganti. Essenzialmente è una piattaforma d’investimento che distribuisce automaticamente i fondi investiti in yVaults tra i prodotti a più alto rendimento su DeFi.

Cosa sono i yVaults

yVaults è ciò che ha permesso il lancio di Yearn.Finance. Sebbene il loro funzionamento sia apparentemente semplici, le strategie che impiegano sono in realtà complesse.

Per cominciare, yVaults ha una strategia votata dalla comunità con un approccio che può includere yield farming, prestito di token, prestito di token e praticamente qualsiasi altra cosa su DeFi.

La parte migliore è che è tutto automatizzato. Ma allora, come si procede per acquistare un yVault?

È semplice: basterà andare alla pagina dei vault di Yearn.finance, cercare un vault e depositare le monete nel vault. In cambio del deposito, riceverai yToken di quel token (cioè, i DAI depositati riceveranno yDAI).

Ora, quella criptovaluta depositata impiega una strategia che genera rendimento. Queste strategie sono spesso molto complesse e vanno ben oltre lo scopo di queste righe, ma producono in ogni caso un ritorno atteso.

In ogni caso, per ritirare il tuo deposito, non dovrai far altro che recarti nel caveau e scambiare lo yDAI con DAI. Ti verrà così rimborsato il DAI che hai depositato più il DAI guadagnato, meno le commissioni.

In tal senso, ti ricordiamo che le commissioni per il ritiro sono dello 0,5 per cento, seguite da una commissione del 5 per cento (commissioni per il gas + 10 per cento per lo sviluppatore, con il restante per cento che va al caveau della tesoreria YFI) per le strategie di guadagno. È importante notare che uno dei principi fondamentali di Yearn è che gli utenti possono scambiare solo token dello stesso tipo. Questo significa che non si può scambiare yDAI con yUSDC.

Cos’è YFI?

YFI è il token di governance su Yearn.Finance. E, probabilmente, è anche il token di governance più equo su DeFi.

Protagonista di un lancio di mercato piuttosto equo, è interessante notare che i token YFI non erano destinati ad avere alcun valore monetario – erano progettati per essere rigorosamente token di governance.

Tuttavia, questo non è andato come previsto, poiché gli utenti hanno iniziato rapidamente a scambiare il token e il valore è salito alle stelle da 6 dollari per token a circa 30.000 dollari in pochi mesi.

Ora i possessori di YFI hanno votato per distribuire una percentuale delle commissioni. Impostando il token YFI si guadagnano quei ‘dividendi’. Tuttavia, dovrai pagare le commissioni del gas, quindi a meno che tu non abbia una grande quantità di YFI, potrebbe non valerne la pena.

YFI è un investimento affidabile?

In meno di un anno, il prezzo di YFI è salito da circa 6$ a 65.000$, indicando che il token ha già visto una crescita massiccia.

Il prezzo, tuttavia, sembra ancora leggermente sottovalutato. Tieni presente che YFI ha un TVL di quasi 4,5 miliardi di dollari ma una capitalizzazione di mercato di soli 2,5 miliardi di dollari. In un mondo ideale, la capitalizzazione di mercato sarebbe maggiore del TVL. Con questo in mente, un aumento del prezzo fino all’80% è effettivamente possibile, soprattutto considerando che possedere YFI le concede diritti di voto sul progetto Yearn.Finance e guadagni un piccolo dividendo dalle commissioni del caveau.

Opinioni su Yearn.Finance

Come abbiamo anticipato Yearn.Finance è davvero uno dei protocolli più intriganti su DeFi, con il suo strumento di yield farming automatico e la comunità molto attiva. YFI rappresenta un’eccellente opportunità per capitalizzare sulla tendenza DeFi, e vale anche la pena notare che Yearn.Finance ha poca storia alle spalle, ma ha già visto tantissimi progressi.

L’articolo Yearn.Finance: cos’è e come funziona YFI proviene da ValuteVirtuali.com.