yescapa:-dopo-l’anno-record-del-camper-acquisisce-storica-rivale-tedesca-e-si-rilancia

Dopo un anno “sulle montagne russe” per il turismo ma coronato da “un’estate senza precedenti” per il settore dei camper, la piattaforma francese Yescapa, con base anche in Italia, ingrana la marcia del 2021 annunciando la sua “terza operazione di espansione” in due anni. La piattaforma di camper sharing tra privati ha infatti reso noto di avere acquisito “le attività tedesche del suo rivale Shareacamper, secondo attore in Germania a partire dal 2015, anno di creazione, in cui Sac era riuscito a ottenere 2,7 milioni di euro di finanziamenti, estendendosi poi in Australia e Nuova Zelanda.

Con questa nuova acquisizione, Yescapa – fondata nel 2012 a Bordeaux e presente in Italia da aprile del 2018 – incrementa “la sua offerta raggiungendo la quota di 10.000 veicoli disponibili” per la condivisione dei camper in tutta Europa. “Questa acquisizione – commenta Benoit Panel, presidente e Co-founder di Yescapa – rappresenta un grande acceleratore per la nostra realtà anche perché sono pochissime le aziende straniere che riescono a entrare con successo nel mercato tedesco”. “Grazie a questa azione potremo triplicare l’offerta di veicoli in Germania, un mercato essenziale, se si considera che oltre un quarto dei veicoli ricreazionali circolanti in Europa è immatricolato proprio qui” sottolinea Panel.