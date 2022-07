Ylenia Carrisi, Bomba della stampa tedesca: “Si trova a Berlino, ecco cosa fa per vivere” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Nelle ultime ore girano ulteriori voci su Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power scomparsa nel 1994. Sono passati tanti anni ormai e, nonostante il cantante di Cellino San Marco abbia voluto far dichiarare la morte presunta della figlia, tutt’oggi le ricerche non si arrestano e continuano ad esserci delle segnalazioni sulla donna. Poche ore fa è stato comunicato un avvistamento della presunta Ylenia in Germania, precisamente a Berlino. Ecco tutti i dettagli.

Nel 1994 la famiglia Carrisi è stata colpita da un dolore che le ha cambiato per sempre la vita. La primogenita dell’amatissima coppia Albano-Romina Power, Ylenia Carrisi, nata nel 1970, 24 anni dopo è scomparsa in America, a New Orleans. Da quel momento la sua famiglia ha attraversato momenti bui tanto che i suoi genitori non sono riusciti a superare determinate problematiche sino a lasciarsi. Mentre Al Bano nel 2013 presentò istanza di dichiarazione di morte presunta della figlia al tribunale di Brindisi dichiarata poi con sentenza nel 2014, Romina, invece, non ha mai perso le speranza di rivedere la sua amata figlia e non è mai stata d’accordo con la decisione dell’ex marito.

Anche da alcuni post sui social si evince che la Power sia convinta che Ylenia Carrisi si trovi in qualche parte del mondo e che sia viva. Magari la sua potrebbe essere un’autoconvinzione per attutire il dolore. Nel corso di tutti questi anni ci sono state anche molto segnalazioni false solo per creare gossip e ciò ha addolorato profondamente e ulteriormente la famiglia Carrisi. Ultimamente, però, una suora e un prete di un convento in Arizona hanno dichiarato di aver avvistato la presunta Ylenia che viveva e lavorava come giardiniera in una casa accanto al convento.

Nelle ultime ore, invece, Ylenia Carrisi sarebbe stata vista a Berlino, capitale delle Germania. In realtà, a dare la notizia è stata la stampa internazionale seconda la quale il magazine tedesco Neue Blatt avrebbe interpellato due veggenti. Queste ultime sarebbero a conoscenza di alcune verità della vita della donna scomparsa. Marie e Lilo von Kiesenwetterlo hanno dichiarato che nella metropoli tedesca condurrebbe una vita anonima e che in America avrebbe avuto dei seri problemi con la droga. Infatti, la stessa Romina, in una recente intervista ha affermato di quanto sia maledetta la città di New Orleans.

"Una città tremenda dove ogni anno spariscono tantissime persone. Ovviamente non se ne parla molto perché tutti hanno paura, anche se non si sa di cosa." Inoltre, i due veggenti ritengono anche che Ylenia sia diventata mamma. Come reagirà la famiglia Carrisi a queste ulteriori dichiarazioni? Si tratta di ulteriori fake news o questa volta c'è del vero? Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

